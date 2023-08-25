«Осадки существенные — вряд ли». Синоптик предупредила об особенностях погоды на выходных и следующей неделе 25 августа, 19:07 Господство солнца (Фото:Орхан Пергель / pexels)

Сегодня тропические воздушные массы начали распространяться по всей стране и уже завтра мы прочувствуем лето по полной программе.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, подтвердила все предыдущие прогнозы погоды и пообещала жару. Да еще не только на выходных.

«Итак, снова жара у нас будет усиливаться.

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26−27 августа в Украине ожидается +29+33 градуса, в воскресенье в Одесской области, Винницкой области, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье местами до +35 градусов.

Немного легче будет дышаться завтра в восточных областях, +25+29 градусов.

Дожди.

В субботу локальные дожди с грозами пройдут на Волыни и Ровенщине. И все.

В воскресенье отдельные грозовые дожди вероятны на севере и в центре. Не густо. На остальной территории будет сухо.

В Киеве предполагается на выходных жаркая погода, около +30 градусов.

Осадки существенные — вряд ли, разве в воскресенье в столице в отдельных районах есть вероятность локального дождя.

В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится!

Осторожно с огнем, потому что начали уже массово жечь ботву.

Какие-то спасительные дожди возможны 30−31 августа.

Что дальше — посмотрим, сообщу обязательно"!