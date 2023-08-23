Немного дождливо. Начало потепления в конце рабочей недели и осадки в нескольких областях — прогноз синоптиков

23 августа, 15:31
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Потепление в пятницу (Фото:silverjohn / depositphotos)

Потепление в пятницу (Фото:silverjohn / depositphotos)

В последний рабочий день недели в стране начнет ощущаться влияние новой волны жары.

До конца недели в Украину переместится тропическая воздушная масса из Африки и первые повышения отметок термометра начнут ощущаться уже в пятницу.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день охватят часть севера и востока. На остальных территориях страны приятная погода с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +13 градусов, самая высокая дневная +31 градус.

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Какая погода будет в пятницу, 25 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +27+31 градус.

В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +29+31 градус.

В Восточных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +24+29 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.

Погода 25 августа / meteo
Фото: Погода 25 августа / meteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Укргидрометцентр Прогноз погоды Синоптики Температура воздуха Погода погода в Украине потепление грозовые дожди

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