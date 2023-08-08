Температурный режим. Синоптик рассказала, стоит ли ожидать жару на этой неделе

8 августа, 08:01
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Комфортная температура воздуха на этой неделе (Фото:Барета / depositphotos)

Комфортная температура воздуха на этой неделе (Фото:Барета / depositphotos)

Начало недели радует приятной прохладой, температура воздуха заметно снизилась днем и ночью.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для NV, рассказала каким будет температурный режим на этой неделе, и стоит ли ожидать жарких дней, от которых мы еще продолжаем приходить в себя.

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«Температурный режим в течение недели довольно такой стабильный. Ночью в большинстве областей +12…+13, днем +21…+26. То есть уже значений +30 гораздо меньше. В западных областях даже в дневные часы +17…+22 — можно сказать, прохладно. А на юго-востоке и востоке страны все же остаются несколько выше температурные показатели: +17…+23 в ночные часы, а в дневные +27…+32. Но все равно без таких значений, как были на выходных. Потому что на выходных в Николаеве, Херсоне по +38 градусов было. На этой неделе такого не будет, уже гораздо более умеренная температура.

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Прямо вот такие значения, которые были на этих выходных, пока по расчетам мы не видим на ближайшее будущее, но, начиная где-то с 13−14 августа осадков станет меньше, и снова в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Но это, опять же, не будет таким долговременным — 3−5 дней. Пока что так.

На этой неделе довольно все будет однообразно, разве что в пятницу надо будет проследить, какая траектория будет у циклона. Если будет двигаться немного восточнее, то он особо нас не заденет, а если немного западнее, тогда может быть больше осадков. Завтра уже будет понятнее его траектория".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Температура воздуха Погода синоптик погода в Украине синоптическая ситуация

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