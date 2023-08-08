Температурный режим. Синоптик рассказала, стоит ли ожидать жару на этой неделе 8 августа, 08:01 Комфортная температура воздуха на этой неделе (Фото:Барета / depositphotos)

Начало недели радует приятной прохладой, температура воздуха заметно снизилась днем и ночью.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для NV, рассказала каким будет температурный режим на этой неделе, и стоит ли ожидать жарких дней, от которых мы еще продолжаем приходить в себя.

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«Температурный режим в течение недели довольно такой стабильный. Ночью в большинстве областей +12…+13, днем +21…+26. То есть уже значений +30 гораздо меньше. В западных областях даже в дневные часы +17…+22 — можно сказать, прохладно. А на юго-востоке и востоке страны все же остаются несколько выше температурные показатели: +17…+23 в ночные часы, а в дневные +27…+32. Но все равно без таких значений, как были на выходных. Потому что на выходных в Николаеве, Херсоне по +38 градусов было. На этой неделе такого не будет, уже гораздо более умеренная температура.

Прямо вот такие значения, которые были на этих выходных, пока по расчетам мы не видим на ближайшее будущее, но, начиная где-то с 13−14 августа осадков станет меньше, и снова в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Но это, опять же, не будет таким долговременным — 3−5 дней. Пока что так.

На этой неделе довольно все будет однообразно, разве что в пятницу надо будет проследить, какая траектория будет у циклона. Если будет двигаться немного восточнее, то он особо нас не заденет, а если немного западнее, тогда может быть больше осадков. Завтра уже будет понятнее его траектория".