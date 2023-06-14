Направление — жара. Июнь окончательно переходит на сторону лета — эксклюзивный прогноз синоптика 14 июня, 16:37 Впереди в июне жара (Фото:ImagingL / depositphotos)

Изменчивость погоды в июне вызывает массу вопросов к синоптикам с желанием понять насколько это нормально.

Синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV, рассказала об особенностях июня — звена, связывающего весну и лето, и объяснила на какую погоду стоит рассчитывать до конца текущей недели.

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Июнь выдался на погоду очень разным, уже и жаркие дни были, и пасмурных было достаточно. Чего ждать дальше, скажите, пожалуйста, что победит, жара или дожди?

После этого кратковременного, но достаточно резкого похолодания температура воздуха наконец выравнивается, столбики термометров повышаются и нас ожидает по крайней мере в ближайшие дни потепление до жары, я бы сказала. Температура воздуха составит где-то 24−29 градусов, при более интенсивном солнышке — до 30−31. Такой сильной жары не видно пока, но температура воздуха будет высокой. Немного свежее будет на западе Украины, там где-то 20−24, на Закарпатье порой выше. И там также на следующей неделе температура воздуха снова повысится. В ближайшее время достаточно теплая погода, очень теплая, до легкой, подчеркиваю, легкой жары.

Этот июнь какой-то особенный или нынешние температурные показатели в пределах нормы?

То похолодание, которое было, — очевидно, что это не норма, это было существенно ниже нормы. Похолодание в июне случаются, кстати, если посмотреть статистику заморозков, то самые сильные заморозки бывают в начале июня, именно в июне они могло бы быть у нас, слава богу, не было, но было существенное похолодание. Июнь — можно сказать, это переходный месяц от весны к лету, в июне всегда и сильные ливни случаются, и шквалы, и град. И даже в начале месяца могут быть заморозки, это по многолетним наблюдениям, конечно.

Хорошо, тогда что с осадками, еще раз подчеркните, объясните. Уже и гром слышали, и грозу видели, что дальше?

Сейчас как раз с началом лета начинаются летние синоптические процессы. Даже если не проходит атмосферный фронт, который обычно приносит дожди, то очень часто наблюдаются так называемые внутримассовые погодные явления — это когда утром чистое небо, солнце; под обед начинают собираться облака и где-то во второй половине дня те облака делаются вдруг свинцового цвета и могут пролиться каким-то таким обильным дождем, кратковременным. Поэтому такие летние процессы в ближайшее время в Украине будут наблюдаться: периодические дожди, местами с грозами. Выделять где-то такой четко сухой регион, чтобы там совсем было сухо — я бы пока не стала, но повторюсь, что эти дожди не будут такими затяжными как осенью могут быть. Просто кратковременные дожди, местами грозы и умеренно высокая температура воздуха. Вот такая ближайшая метеорологическая украинская перспектива.

О метеорологическом лете я уже упомянула, говорят, наступило оно со вчерашнего дня, расскажите, о чем идет речь?

Вообще метеорологическое лето началось уже раньше, когда среднесуточная температура воздуха превысила +15 градусов и это продолжается долго, стабильно. Поэтому можно спокойно говорить о том, что лето у нас уже началось.

Чего ждать на выходных?Расскажитеоб этом подробнее, до них не так много времени осталось.

В выходные, это 17−18 числа, температура воздуха будет достаточно высокой. В пределах Украины она составит 25−29 градусов, при интенсивном солнце где-то, возможно, до +30. На западе на несколько градусов ниже, скажем так, 22−26 градусе выше нуля. Относительно дождей, в субботу и воскресенье дожди будут кратковременными, их будет немного, местами такие отдельные. Каких-то существенных осадков 17−18 июня не предвидится в большинстве областей Украины. Но на западе Украины, кто особенно на выходные может захочет туда поехать, имейте в виду, что там будет и свежее, и там как раз ожидаются дожди с грозами, в западных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков.