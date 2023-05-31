Без рекордных аномалий. Синоптики предупредили о похолодании в начале июня и дали прогноз на весь месяц 31 мая, 09:34 Погода на июнь (Фото:WDGPhoto / depositphotos)

Первый месяц лета обещает быть переменчивым, с кратковременными локальными дождями, но без резких температурных скачков. Среднемесячная температура — на один, полтора градуса выше нормы.

В течение месяца осадки будут распределяться по территории всей страны. Вероятность сильной жары очень мала. По данным синоптиков, месяц пройдет без рекордных аномалий.

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Какая погода в Украине будет в первой декаде июня

В первой декаде июня на территории страны установится прохладная погода с осадками не интенсивного характера. Заметно холоднее станет с 3 по 7 июня. Ночная температура воздуха в эти дни снизится до +3+9 градусов, дневная будет +18+24 градуса.

Какая погода в Украине будет во второй декаде июня

Во второй декаде июня будет наблюдаться преобладание циклонической деятельности и пониженное атмосферное давление. Большую часть областей охватят дожди. Не исключены ливни с градом и шквальными порывами воздуха. Ночная температура воздуха в этот период +10+16 градусов, ночная +20+26 градусов, на юге +24+29 градусов.

Какая погода в Украине будет в третьей декаде июня

В третьей декаде июня заметно возрастут температурные показатели. Периодически ожидаются кратковременные ливни. По общей тенденции ночная температура воздуха будет +13+19 градусов, дневная +25+31 градус.