Холодный фронт уходит. Синоптики предупредили об изменении погоды в ближайшие дни: приближается потепление 10 августа, 08:05 Приближается потепление (Фото:mproduction / depositphotos)

Комфортные градусы, которые нравятся тем, кто не переносит жару, постепенно начинают увеличиваться — к нам идет потепление.

По прогнозу синоптиков, до конца этой недели, благодаря новому антициклону, дожди с сильным воздухом почти прекратятся, а температура воздуха повысится.

Сегодня, в четверг, 10 августа, в западных областях кратковременные дожди и грозы. Также осадки ожидаются днем на крайнем востоке Украины. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, в западных областях +17+22 градуса. Ветер на Левобережье — северный, на Правобережье — переменных направлений, 3−8 м/с.

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В пятницу, 11 августа, в западной и северной части, а также на крайнем востоке Украины небольшие, местами умеренные дожди, возможно с грозами. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, днем на Левобережье +24+29 градусов, на остальной части страны +18+23 градуса. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с.

В субботу, 12 августа, благодаря влиянию поля повышенного давления по всей стране существенных осадков не ожидается. В северных регионах днем местами возможны незначительные кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, в Приазовье до +30 градусов. Ветер западный, 5−10 м/с.

В воскресенье, 13 августа, по всей территории страны преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +25+30 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.