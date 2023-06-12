Еще немного и потеплеет. Когда температура воздуха начнет повышаться и вернется к летней 12 июня, 08:50 Приближается потепление (Фото:miciolori8357 / depositphotos)

На этой неделе дожди по всей территории Украины окончательно становятся локальными, а температура воздуха начнет вновь напоминать летнюю начиная со среды 14 июня.

В западных областях в среду 14 июня переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 9−14 градусов, дневная 18−23 градуса. В центральных областях облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночная температура 12−17 градусов, дневная 22−27 градусов. В восточных областях облачно с прояснениями, местами дожди, грозы, град и шквалы. Ночная температура 15−20 градусов, дневная 27−32 градуса. В южных областях облачно с прояснениями, местами дожди, грозы. Ночная температура 16−21 граудс, дневная 27−32 градуса. В северных областях малооблачно, без существенных осадков. Ночная температура 10−15 градусов, дневная 22−27 градусов.

Видео дня

В Киеве 14 июня возможны кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +23 градуса, ночная +14 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 14 недели ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +23 градуса, ночная +14 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре 14 недели облачно, без осадков. Дневная температура воздуха +20 градуса, ночная +16 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе 14 недели переменная облачность. Дневная температура воздуха +26 градуса, ночная +17 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 14 недели грозовые дожди. Дневная температура воздуха +19 градусов, ночная +11 градусов.

Фото: Погода в Львове на месяц / gismeteo