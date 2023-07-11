Очередная порция жары. Синоптики предупредили о стремительном повышении температуры воздуха в ближайший день

11 июля, 08:38
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Приближается жара (Фото:danr13 / depositphotos)

Приближается жара (Фото:danr13 / depositphotos)

Самая прохладная ночь сегодня, кое-где было +12 градусов, и день со средней комфортной температурой +24 градуса закончат похолодание. Впереди прогнозируемая заранее жара.

Значительная порция жаркого воздуха из юго-западной Европы спровоцирует стремительное повышение температуры воздуха, особенно в дневное время, в четверг, 13 июля. Потепление придет с дождями, которые преимущественно пройдут в западных, центральных и, частично, южных областях. Ночная температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, на юге ночью до +22 градусов, днем +29+34 градуса.

Видео дня

В Киеве в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +28 градусов.

Погода в Киеве на месяц / meteofor
Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Харькове в четверг, 13 июля, солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +14 градусов, дневная +25 градусов.

Погода в Харькове на месяц / meteofor
Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Днепре в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны незначительные осадки. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +24 градуса.

Погода в Днепре на месяц / meteofor
Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Одессе в четверг, 13 июля, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 градус, дневная +32 градуса.

Погода в Одессе на месяц / meteofor
Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +27 градусов.

Погода во Львове на месяц / meteofor
Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода погода в Украине потепление Жара

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