Очередная порция жары. Синоптики предупредили о стремительном повышении температуры воздуха в ближайший день
Приближается жара (Фото:danr13 / depositphotos)
Самая прохладная ночь сегодня, кое-где было +12 градусов, и день со средней комфортной температурой +24 градуса закончат похолодание. Впереди прогнозируемая заранее жара.
Значительная порция жаркого воздуха из юго-западной Европы спровоцирует стремительное повышение температуры воздуха, особенно в дневное время, в четверг, 13 июля. Потепление придет с дождями, которые преимущественно пройдут в западных, центральных и, частично, южных областях. Ночная температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, на юге ночью до +22 градусов, днем +29+34 градуса.
В Киеве в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +28 градусов.
В Харькове в четверг, 13 июля, солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +14 градусов, дневная +25 градусов.
В Днепре в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны незначительные осадки. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +24 градуса.
В Одессе в четверг, 13 июля, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 градус, дневная +32 градуса.
Во Львове в четверг, 13 июля, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +27 градусов.