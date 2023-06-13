Существенное повышение температуры. Синоптики посоветовали готовиться к жаре в ближайшие дни 13 июня, 17:29 Приближается жара (Фото:titoOnz / depositphotos)

В прогнозах погоды последних дней уже озвучивалось потепление с середины недели.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, уже в ближайшие дни мы забудем о теплых вещах, более того, начнем жаловаться на жару.

По сравнению с прошлой неделей, на этой неделе будет преобладать более спокойная погода.

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Сегодня, во вторник 13 июня, на большинстве территорий нашей страны, кроме восточных и северо-восточных областей, может пройти кратковременный дождь, местами с грозой.

Фото: Погода 13 июня / meteo

В среду 14 июня и в четверг 15 июня в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. Исключением станут север и юг в четверг. Температура воздуха начнет повышаться. В четверг 20−25 градусов, в пятницу 23−28 градусов.

Фото: Погода 14 июня / meteo

Фото: Погода 15 июня / meteo

В пятницу 16 июня в западных областях и, местами, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные грозовые дожди, в других областях преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха 11−17 градусов, на юге страны до 20 градусов. Дневная температура воздуха до 24−30 градусов, в западных областях 20−26 градусов.

Фото: Погода 16 июня / meteo