Холодный атмосферный фронт. Синоптик предупредила о резком похолодании в ближайшее время 1 июня, 10:27 Приближается похолодание (Фото:Исаков Елдияр / unsplash)

По предварительным прогнозам синоптиков, июнь обещает быть переменчивым и в подтверждение этому утверждению уже с завтрашнего дня произойдет смена погоды.

Синоптик Наталья Птуха предупредила слушателей радио NV о резкой смене погоды уже завтра и рассказала откуда начнется похолодание.

«Уже 2 июня к территории Украины с северо-запада будет приближаться холодный атмосферный фронт. И он прежде всего повлечет сначала в западных областях и северных, это во второй половине дня пятницы, потом ночью на субботу он уже будет двигаться дальше в центральные области и в восточном направлении. Сначала это, конечно, будет в виде грозовых дождей, местами это могут быть отдельные шквалы и усиление ветра. В отдельных районах даже может быть град. То есть это интенсивный будет такой фронт, потому что перед этим воздух у нас еще теплый, прогреется приземный слой атмосферы и на него будет заходить холодный воздух с тем атмосферным фронтом, и соответственно будут такие контрасты. Поэтому и могут быть довольно интенсивные осадки ливневого характера. Обычно они немножко более локальные: в одном районе может быть меньше, в другом — больше.

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Но уже после того, как пройдет этот атмосферный фронт, скажем так, 2−3 числа через территорию Украины, за ним начнется забег более прохладной воздушной массы из северных широт. И поэтому температура несколько снизится. И уже стоит ожидать, вот в субботу в Украине температура ночью — 10−17, а в западных и северных областях — 7−12, а днем уже всего 18−23. Если у нас сейчас 22−29, например, на завтра ожидаем во многих областях южных, а, например, в центральных, северных, то там — 19−25. Потом уже будет снижение по всей территории Украины — 18−23. Немножечко юг, восток, там, конечно, будет несколько теплее — еще остается до 25. Но именно северные, западные области и центральные почувствуют прохладу немножко, по сравнению с предыдущими днями.

Но стоит одеваться в соответствии с такими условиями и не забывать, что, конечно, солнышко уже летнее, оно неплохо пригревает. И если, скажем так, температура прогнозируется в тени, то, конечно, на солнце довольно комфортная будет погода, если одеваться соответственно ей. В принципе, кто не очень любит жару, то довольно комфортно. Особенно аграрии наши довольны. Говорят, это хорошо для роста всех культур, в принципе и осадки будут, и соответственно не очень высокий температурный режим".