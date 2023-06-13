Возможность согреться. Синоптик порадовала прогнозом с повышением температуры воздуха на ближайшие дни 13 июня, 08:44 Потепление в ближайшие дни (Фото:leungchopan / depositphotos)

После временного похолодания почти на всей территории Украины, отметки термометров уже понемногу начали ползти вверх.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, порадовала тенденцией к потеплению в ближайшие дни по всей Украине и на Киевщине.

«Уже 13−14 числа ночью +9+15 градусов практически по всей территории Украины. Только на побережье морей до +18 градусов ночью, а днем +20+26 градусов. То есть какой-то жары нет, наоборот, такая свежая погода. Но, конечно, надо не забывать, что солнышко летнее, хорошо пригревает. Но в целом показатели не слишком высокие для этого времени.

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В дальнейшем снова температура будет немного повышаться. С 15-го числа ночью +12+18 градусов. Единственное, 15−16 июня на северо-востоке еще прохладно будет, +9+15 градусов, а дальше уже тоже +12+18 градусов. На побережье стабильно в пределах +16+20 градусов — это ночная температура, и днем уже +23+29 градусов.

По Киевской области13−14 июня без осадков, только днем 14-го месяцами по области может быть небольшой кратковременный дождь локальный. И температура ночью уже будет несколько повышаться, будет +12+14 градусов, а днем уже +22+24 градуса, понемногу уже будет теплее".