Если дожди, то локальные. Когда и где будут осадки в течение недели и почему не стоит из-за них расстраиваться 19 июня, 12:30 Локальные летние дожди в течение недели (Фото:ValeStock / depositphotos)

Наступившая неделя, по прогнозам синоптиков отметится высокой температурой воздуха, даже дожди не станут ей помехой.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала когда именно и где пройдут осадки, которые на этой неделе отметятся почти на всей территории Украины и объяснила, почему не стоит впадать в тоску по этому поводу.

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«Относительно осадков… Их больше будет по западным областям. В общем, не ожидается каких-то выраженных синоптических процессов, прохождения каких-то ярких фронтов, или циклонов или антициклонов. Время от времени будут кратковременные осадки, но это такие, как мы их называем, внутренние массы. Больше они будут во второй половине дня, после прогрева воздуха. У нас неустойчивая такая будет атмосфера, поэтому могут развиваться отдельные локальные кратковременные дожди. То есть классическая летняя погода с локальными кратковременными дождями, отдельными грозами, которые особой опасности не представляют. В прогнозе это звучит, как «местами небольшой дождь и грозы на отдельных территориях», в зависимости от даты. Но штормового предупреждения может и не быть. Очень локальные могут быть явления, а не так, как две недели назад проходил мощный атмосферный фронт с грозой по всем областям.

Но все же более неустойчивая атмосфера будет у нас на западе страны. Сегодня 19 июня в западных, а днем в южных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях местами вот эти кратковременные дожди, отдельные грозы, а остальная территория все же без осадков. Далее: 20-го июня у нас без осадков, только днем в северных, местами западных, центральных и Харьковской области также небольшие кратковременные дожди, а на остальной территории преимущественно без осадков. 21 июня в Украине местами в дневные часы в западных и восточных областях — почти по всей территории этих областей — могут быть кратковременные дожди и местами грозы. А в северных областях в это время остается погода без осадков.

Уже после 22-го июня по большинству областей кратковременные дожди локальные с грозами могут быть. 24 и 26-го в южной, юго-восточной части, а 23 июня в большинстве центральных областей без осадков. Эти регионы выделяют наши специалисты, где будет меньшей вероятность осадков в это время.

Относительно ветров также ситуация спокойная. Они переменных направлений могут быть, 3−8 метров в секунду. Ветер умеренных скоростей, дискомфорта не будет приносить. Локально во время грозы могут быть отдельные усиления ветра, но преимущественно точечные. Классическое лето".