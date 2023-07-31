Идем на рекорд. Метеоролог — о том, будет ли август самым жарким месяцем лета и когда жара станет невыносимой 31 июля, 17:33 NV Премиум На этой неделе погода ощутимо изменится (Фото:Vitaliy Grechko / Alamy via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о погоде на текущую неделю до следующих выходных включительно и поделилась прогнозом на август.

Какой будет погода в течение ближайшей недели до выходных?

На этой неделе идет изменение синоптической ситуации. Начало, как мы видим, еще с фронтами, дождями, даже не только по западным областям, но и по центральным, например. А вот в дальнейшем уже будет преобладать поле повышенного давления: меньше осадков и, главное, у нас будет довольно жаркая погода. Начиная со среды уже будут достаточно высокие температуры.

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Еще завтра атмосферный фронт повлечет в большинстве северных и центральных областей, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы. Остальная территория пока будет еще без осадков. А потом 2-го числа поступит следующий атмосферный фронт, он будет приближаться с запада. В течение суток он будет в западных областях, в дневные часы — также в северных, местами и центральные области захватит. То есть его влияние будет в этих регионах, которое будет проявляться в виде кратковременных дождей, местами с грозами. В отдельных районах даже может быть град и шквалы 15−20 м/с. Этот фронт будет более активен, чем предыдущий, который сегодня и завтра проходит через территорию Украины.

В дальнейшем, 4-го и 5-го августа преимущественно сухая, жаркая погода. Лишь в западных областях отдельные кратковременные дожди и грозы, но температура везде будет повышаться. Почему такие повышения? Это потому, что у нас будут меняться воздушные потоки. Если сегодня вот начало недели свеженькое такое довольно, и ветер преобладает с северо-запада, то уже завтра будет преобладать ветер южный по всей территории Украины. И, соответственно, к нам будет поступать более теплая воздушная масса из южных широт. Это обусловит повышение температуры во многих областях. Завтра еще не так оно будет ощущаться, разве что на юге и востоке страны в дневные часы +27…+32.

2−3 августа на большей части территории Украины ночью еще +14…+19, днем +25…+30. В западных областях 2-го числа даже +25…+26 — за счет того, что там дожди будут идти. Но юго-восток уже ощутит жару в полной мере: там ночью +18…+23, а днем +28…+33. Вот такие показатели будут.

А с 4-го числа уже по всей территории Украины +16…+22 ночью, на побережье морей даже до +25 в ночные часы — это уже считается тропические ночи.

В дневные часы по стране +28…+34, а в южной части, восточной и местами в центральных областях местами даже +35…+37. Ожидаем жаркую погоду. Соответственно, украинцам надо быть к этому готовым, особенно тем, кто метеозависим.

По вашим прогнозам, как долго будет удерживаться такая синоптическая ситуация?

Сейчас имеем основные прогнозы на неделю, а такую вот жару ожидаем во второй половине текущей недели. Пока соответствующие процессы будут держаться, до 7-го числа точно. А потом уже определенное изменение синоптической ситуации ожидается, и жара немножко спадет.

Итак, следующие выходные будут жаркие?

Да, начиная с пятницы, суббота и воскресенье. Это будут жаркие дни. Надо это учитывать.

Расскажите подробнее о погоде в Киеве и Киевской области — когда будут осадки и какими будут температурные диапазоны?

По Киеву завтра у нас местами по области могут быть эти кратковременные дожди и грозы, 2−3 августа преимущественно без осадков, только днем, а именно во второй половине дня 2 августа пройдет атмосферный фронт, соответственно, ожидается кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах области фронт может быть более активен и принести град и шквалы. Речь идет о вечере 2 августа.

3-го числа у нас без осадков, 4−5 августа также сухая погода. По температуре завтра у нас еще +23…+28 в дневные часы, 2−3 августа +25…+30 днем. Ночью +13…+18, +14…+19. Но уже 4−5 числа ночью +17…+22, а днем +30…+34. Вот такие показатели по Киеву и Киевской области.

Какие у вас прогнозы в целом на август? Какими прогнозами можете поделиться сейчас относительно того, каким будет последний месяц лета?

Скорее всего, среднемесячная температура на 2 градуса может быть выше климатической нормы, в то время как предыдущие 2 месяца были на 1−1,5 градуса жарче по этому показателю.

Сейчас по земному шару Всемирная метеорологическая организация фиксирует температурные рекорды. Это связано с тем процессом, который начался, как я уже говорила, в конце весны — начале лета. То есть в первой половине лета эль-ниньо был в такой переходной фазе, но теперь уже полностью перешел в активную фазу. Поверхностные воды в южной части Тихого океана уже прогрелись до соответствующего уровня, и это начинает очень активно влиять на все процессы по планете. Соответственно, выделяется больше энергии в атмосферу, и атмосфере надо ее куда-то девать. В разных регионах это проявляется по-разному. Где-то это жара, где-то это, например, может быть град, как недавно был зафиксирован в Италии — 19 сантиметров. Это для территории Европы самый большой рекорд градины был побит за всю историю инструментального наблюдения. И это как раз таки указывает на то, что действительно в атмосфере что-то происходит. Плюс, конечно, антропогенный фактор накладывается. А на 2024-й год рассчитывают, что может быть много температурных рекордов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока у ученых такие предположения. Эль-ниньо — процесс долговременный, поэтому максимальное влияние, скорее всего, мы почувствуем в 2024 году, но уже и в этом видим проявления.

Идет ли речь о том, что август станет самым жарким летним месяцем в этом году?

Возможно. Пока рано об этом говорить, но, по прогнозам, если он у нас на 2 градуса будет теплее климатической нормы (по среднемесячным показателям), соответственно, это несколько выше, чем было в июне и июле. И мы уже видим, что таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и в июне не было.