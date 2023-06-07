На фоне потепления. Для кого рабочая неделя закончится грозовыми дождями и шквалистым ветром

7 июня, 10:41
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Конец рабочей недели у некоторых может быть с грозовыми дождями (Фото:Андрей Неструев / unsplash)

Конец рабочей недели у некоторых может быть с грозовыми дождями (Фото:Андрей Неструев / unsplash)

Последние два дня рабочей недели, 8−9 июня, на большей территории страны будут сухими, теплыми и без существенных осадков.

До конца рабочей недели только в западных и частично северных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым ветром. Температура воздуха при этом значительно не снизится.

Видео дня

8 июня в западных областях неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночнаятемпература воздуха +11+16 градусов, дневная +23+28 градусов.

9 июня на крайнем севере и в западных областях без существенных осадков. Могут пройти локальные грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, на юге до +30 градусов.

В Киеве 8−9 июня возможны кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +20+25, ночная +16 градусов.

Погода в Киеве на месяц / meteofor
Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Днепре 8−9 июня переменная облачность. Дневная температура воздуха +27+28, ночная +16+17 градусов.

Погода в Днепре на месяц / meteofor
Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Харькове 8−9 июня переменная облачность. Дневная температура воздуха +26+27, ночная +14+16 градусов.

Погода в Харькове на месяц / meteofor
Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Одессе 8−9 июня переменная облачность. Дневная температура воздуха +25+26, ночная +16+17градусов.

Погода в Одессе на месяц / meteofor
Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове 8−9 июня облачно, дожди. Дневная температура воздуха +21+23, ночная +14+15градусов.

Погода во Львове на месяц / meteofor
Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Грозы Погода погода в Украине

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