Тучи сгущаются. Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходные 8 июня, 09:04 Локальные летние дожди (Фото:evgenyataman / depositphotos)

Летние локальные дожди продолжают гулять по Украине и в выходные собираются посетить почти все области страны.

Синоптики предупредили о том, что на выходных 10−11 июня температура воздуха временно незначительно снизится, пройдут дожди, местами с грозами и шквальным ветром.

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Десятого июня, в субботу, почти на всей территории страны пройдут умеренные дожди, в Крыму они будут значительными. Местами возможны грозы и шквалы. Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. Дневная температура воздуха +23+28 градусов, ночная +13+18 градусов.

В воскресенье, 11 июня, будет наблюдаться неустойчивая дождливая погода с грозами в западных, юго-восточных областях и в Крыму. Остальные регионы без существенных осадков. Температура воздуха снизится. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с., дневная температура воздуха +18+23 градуса, ночная +10+15 градусов.



В Киеве 10 июня переменная облачность, дневная температура воздуха +28 градусов, ночная +17 градусов. 11 июня облачно, дожди. Дневная температура воздуха +19 градусов, ночная +14 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Днепре 10 июня облачно, дневная температура воздуха +26 градусов, ночная +18 градусов. 11 июня дожди. Дневная температура +21 градус, ночная +17 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Харькове 10 июня облачно, дневная температура воздуха+28 градусов, ночная +16 градусов. 11 июня дожди. Дневная температура +21 градус, ночная +17 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Одессе 10 июня переменная облачность, дневная температура воздуха +28 градусов, ночная+18 градусов. 11 июня также переменная облачность. Дневная температура воздуха +25 градусов, ночная+18 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове 10 июня дожди и грозы, дневная температура воздуха +22 градуса, ночная +15 градусов. 11 июня облачно, дожди. Дневная температура воздуха +17 градусов, ночная +14 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor