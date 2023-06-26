Меньше солнечных дней. Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в течение недели и назвала самый прохладный день 26 июня, 08:17 Неустойчивая погода с дождями (Фото:hannesthirion / depositphotos)

Вследствие неустойчивой погоды на этой неделе будет меньше солнечных дней.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью NV, предупредила о тревожной неделе с грозовыми дождями, градами и шквалами. Также она рассказала о снижении температуры воздуха и назвала самый прохладный день недели.

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«С 26 июня будет удерживаться неустойчивая погода, как я уже сказала, ночью местами, а днем по всей территории Украины грозовые дожди. В понедельник в западных областях уже без осадков. То есть, атмосферный фронт, зона осадков будет перемещаться с запада на восток — классическое перемещение воздушных потоков, атмосферных фронтов для северного полушария. Такие потоки будут над Украиной в течение следующей недели, и, соответственно, эти фронтальные системы будут приносить время от времени осадки.

Температура в эти дни, в начале недели ночью +15…+20, в западных областях +11…+16, немножко ниже. А днем в Украине +21…+26. Теплее будет на юге и на востоке, там более +30 градусов.

А у нас (на севере) температура уже несколько снизилась с воскресенья, мы это почувствовали. 27 июня здесь без осадков, преимущественно. Перерыв такой вроде будет. То есть один фронт отойдет 26-го числа в восточном направлении, потом перерыв, поэтому, 27-го июня преимущественно без осадков. Только в западных, в Житомирской и Винницкой областях с запада новый атмосферный фронт будет в это время приближаться, и там уже днем ожидаем кратковременные дожди и грозы.

Ну и это летний период, поэтому дожди будут преимущественно ливневого характера, но кратковременные: прошли, и снова солнышко вышло. 28-го июня ночью у нас в западных областях, северных, также в Винницкой, Черкасской, а днем практически по всей территории Украины, опять же, кратковременные дожди и грозы. Как видите, атмосферный фронт будет смещаться дальше в центральные области. И днем 28-го уже практически вся территория будет под его влиянием. Но, скорее всего, на западе его действие уже будет постепенно прекращаться.

Температура в эти дни будет похожей, как и в начале недели. В южной части +15…+21, днем +25…+31, а остальные территории — ночью +11…+17, в дневные часы 27 числа еще до +26 градусов, а уже 28-го даже +18…+24. То есть 28 июня самый прохладный будет день в ближайшее время.

В Киеве в следующие несколько суток ежедневно температура будет немного снижаться, а 28 июня будет вообще около +20 градусов".