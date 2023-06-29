Дожди или жара? Синоптик предупредила об особенностях погоды в последний день июня и в ближайшее время

29 июня, 17:31
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В пятницу будет дождливо (Фото:maykal / depositphotos)

В пятницу будет дождливо (Фото:maykal / depositphotos)

Завтра, 30 июня, на большинстве территорий нашей страны будет неустойчивая погода с дождями.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, удивит ли нас июнь напоследок и поделилась информацией о погоде в ближайшее время.

«В пятницу на севере, востоке и северо-востоке Украины, а также в западных областях пройдут грозовые дожди.

Видео дня

В центральной части и на юге в течение дня 30-го июня ничего серьезного дождливого, вероятность незначительных осадков в этих регионах появится разве что завтра вечером.

Температура воздуха в большинстве областей ожидается в пределах +20+26 градусов, на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине местами +18+22 градуса, в южной части и на Закарпатье +25+29 градусов.

Ветер будет завтра северо-западного направления, умеренный, местами возможны штормовые порывы до 15−20 метров в секунду.

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В Киеве июнь завершится более теплой погодой, до +24 градусов. Однако день 30-го июня будет ветреным, сегодняшние дожди ближайшей ночью и завтра утром прекратятся, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером завтра снова подождет в столице.

В дальнейшем, с началом июля, возвращается в Украину высокая температура воздуха, возобновится жара, отметки термометров подтянутся до +25+31 градуса, лишь в западных областях еще задержится более свежая на несколько градусов погода".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

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