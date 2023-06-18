Понедельник день тяжелый? Синоптики дали прогноз на первый день новой недели
Дожди и жара в понедельник (Фото:bilanol / depositphotos)
В начале новой недели июнь решил пошалить и полить большую часть нашей страны дождями, местами очень обильными.
Итак, в понедельник 19 июня дожди ожидаются почти по всей территории Украины. Дневная температура воздуха продолжит радовать летними градусами до +30, лишь в западных областях немного прохладнее +18+24 градуса. Ночной температуры ниже +12 градусов, на территории всей страны, не будет.
В Киеве в понедельник 19 июня пасмурно, кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +28 градусов.
В Днепре в понедельник 19 июня переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +28 градусов.
В Харькове в понедельник 19 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +29 градусов.
В Одессе в понедельник 19 июня переменная облачность и кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +27 градусов.
Во Львове в понедельник 19 июня пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +12 градусов, дневная +24 градуса.