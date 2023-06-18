Понедельник день тяжелый? Синоптики дали прогноз на первый день новой недели

18 июня, 05:32
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Дожди и жара в понедельник (Фото:bilanol / depositphotos)

Дожди и жара в понедельник (Фото:bilanol / depositphotos)

В начале новой недели июнь решил пошалить и полить большую часть нашей страны дождями, местами очень обильными.

Итак, в понедельник 19 июня дожди ожидаются почти по всей территории Украины. Дневная температура воздуха продолжит радовать летними градусами до +30, лишь в западных областях немного прохладнее +18+24 градуса. Ночной температуры ниже +12 градусов, на территории всей страны, не будет.

Видео дня

В Киеве в понедельник 19 июня пасмурно, кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +28 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре в понедельник 19 июня переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +28 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове в понедельник 19 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +29 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе в понедельник 19 июня переменная облачность и кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +27 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове в понедельник 19 июня пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +12 градусов, дневная +24 градуса.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Синоптики Погода погода в Украине

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