Золотая середина. Метеорологи составили средний прогноз погоды на июль: от жары до приятной прохлады 30 июня, 08:37 Самый теплый июль (Фото:SOE10 / depositphotos)

Последний день июня кое-где уже начал намекать на быстрое потепление пока незначительным повышением температуры.

Приближается июль и метеорологи составили средний прогноз погоды по Украине на месяц, рассчитав его на основе исторических данных за семьдесят лет.

По предварительным прогнозам, июль будет переменчивым, с периодическими дождями, грозами и жарой. Самый теплый месяц лета, а таким он считается в Украине, начнется с поступления теплого воздуха районов стран Балканского полуострова, Средиземного моря и полуострова Малая Азия.

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В связи с этим температура воздуха в первой декаде месяца будет выше средних многолетних показателей. Дневная температура почти по всей стране будет +27+33 градуса, кроме западных и северных регионов, где она поднимется до +23+28 градусов.

Во второй декаде июля температура воздуха выше нормы будет сохраняться в южной части страны. По всей ее территории будут наблюдаться неравномерные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

В третьей декаде июля станет прохладнее. На территорию страны начнут заходить воздушные массы скандинавского происхождения. Не смотря на это, на юге останется достаточно тяжелая ситуаций с увлажнением.

Фото: Средние температурные показатели на июль / meteoprog

Фото: Средние температурные показатели на июль / meteoprog