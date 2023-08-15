Жара или прохлада? Синоптик предупредила, какая погода будет в День Независимости Украины 24 августа 15 августа, 14:31 Погода в День Независимости Украины (Фото:IdeaStudios / depositphotos)

Антициклон с жарой и преимущественно сухой погодой, который зашел к нам на этой неделе, по предварительным прогнозам синоптиков, не собирается быстро покидать Украину.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для NV, дала предварительный прогноз на один из самых главных праздников украинцев — День Независимости Украины.

По словам синоптика, в этот день на большинстве территорий страны, как и на этой неделе, удержится дневная температура воздуха +30 градусов, жарче может быть на юге до +33 градусов.

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«Жара продержится где-то до Дня Независимости 24 августа. Возможно там уже немножечко будет колебаться, но в целом до 22−23 числа пока такие подобные синоптические условия по тем прогнозам, которые есть у нас на сегодня. Будем на это рассчитывать. Ветер довольно спокойный, здесь вообще ничего интересного. Ветер переменных направлений, слабенький, 7−8 метров в секунду. Сегодня он будет восточный, северо-восточный, но потом уже в целом направление даже слабо выраженное. В условиях поля высокого давления традиционно ветер очень слабый.

Официальных прогнозов именно на День Независимости еще нет. Но по предварительным оценкам, похожая ситуация будет, как на этой неделе, на погоду еще будет влиять поле высокого давления. Резких таких изменений по прогнозам на сегодня не предвидим.

Конечно, антициклон не может вечно удерживать свои позиции. Он довольно мощный, но все равно атмосфера подвижна, и что-то будет меняться. И как раз где-то после Дня Независимости, скорее всего, ожидаем изменение синоптической ситуации. Немножечко там уже может быть больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов. Точнее об этом можно будет сказать позже".