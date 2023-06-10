Бесконечные дожди. Какая погода будет в конце июня в День Конституции Украины

10 июня, 06:31
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Погода в День Конституции 28 июня (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Погода в День Конституции 28 июня (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Первая половина июня проходит с умеренным теплом и периодическими локальными дождями, по предварительным прогнозам синоптиков, не будет особо отличаться от нее и вторая половина месяца.

В очень важный государственный праздник День Конституции Украины 28 июня, на большинстве территорий страны будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха+23+29 градусов, ночная+13+16 градусов. В северных областях облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха+25+27 градусов, ночная+16+12 градусов. В центральных областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха+24+29 градусов, ночная +15−20 градусов. В восточных областях малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха+28+31 градус, ночная+17+21 градус. В южных областях малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха+25+30 градусов, ночная +17 градусов.

Видео дня

В Киеве 28 июня облачно, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +18 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре 28 июня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +25 градусов, ночная +18 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 28 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +17 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе 28 июня солнечно и ясно. Дневная температура воздуха +28 градусов, ночная +19 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 28 июня переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +16 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   День Конституции Прогноз погоды Погода погода в Украине

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