Бесконечные дожди. Какая погода будет в конце июня в День Конституции Украины 10 июня, 06:31 Погода в День Конституции 28 июня (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Первая половина июня проходит с умеренным теплом и периодическими локальными дождями, по предварительным прогнозам синоптиков, не будет особо отличаться от нее и вторая половина месяца.

В очень важный государственный праздник День Конституции Украины 28 июня, на большинстве территорий страны будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха+23+29 градусов, ночная+13+16 градусов. В северных областях облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха+25+27 градусов, ночная+16+12 градусов. В центральных областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха+24+29 градусов, ночная +15−20 градусов. В восточных областях малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха+28+31 градус, ночная+17+21 градус. В южных областях малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха+25+30 градусов, ночная +17 градусов.

Видео дня

В Киеве 28 июня облачно, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +18 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре 28 июня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +25 градусов, ночная +18 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 28 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +17 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе 28 июня солнечно и ясно. Дневная температура воздуха +28 градусов, ночная +19 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 28 июня переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +24 градуса, ночная +16 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo