День дождей. Синоптики рассказали о погоде до конца недели и предупредили, когда осадки пройдут по всей стране 21 июня, 09:02 День дождей в конце недели (Фото:vencav / depositphotos)

Вторая половина недели обещает быть жаркой и мокрой. Дожди пройдут по всей территории страны и полностью накроют ее в один день.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, дождливая погода не прекратится на этой неделе. Более того, в конце недели осадки распространятся по всей территории нашей страны.

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Сегодня, 21 июня, дожди пройдут в центральных, восточных и южных областях. Ночью местами грозы и сильные ливни со шквалами 15−20 м/с.

Фото: Погода 21 июня / meteo

22 и 23 июня небольшие и умеренные дожди ожидаются в западных и местами северных областях. На остальной территории без осадков.

Фото: Погода 22 июня / meteo

Фото: Погода 23 июня / meteo

24 июня на большинстве территорий страны пройдут сильные дожди с грозами и, местами, градом.

Фото: Погода 24 июня / meteo

Средняя температура воздуха с 21 по 24 июня будет высокой, ночная +13+19 градусов, дневная +26+32 градуса. В южных областях до +33+35 градусов.

25 июня на всей территории страны установится неустойчивая погода, которая, по предварительным прогнозам, продолжится до 29 июня. Атмосферное давление снизится, во всех областях пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в эти дни может выпасть от одной до трех месячных норм осадков. Ночная температура воздуха будет примерно +14+20 градусов, дневная +23+29 градусов, на юге до +32 градусов.

Фото: Погода 25 июня / meteo