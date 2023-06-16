«Температура будет соответствовать сезону». Синоптик дала прогноз на выходные — избежать дождей смогут не все 16 июня, 17:30 Погода на выходные (Фото:nataly0288dp / depositphotos)

В части Украины в выходные дни пройдут дожди и ливни, но температура воздуха не перестанет радовать.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, кому повезет позагорать на выходных, а кто сможет получить душ из летнего дождя или насладиться более прохладной погодой, и пожелала спокойного отдыха.

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«Выходные.

Какой бы ни была синоптическая ситуация, пусть они будут спокойными.

А атмосфера пусть себе будет, какая захочет.

В субботу дожди с грозами пройдут в западных областях (там будет крутиться атмосферный фронт), местами на востоке Украины и на Днепропетровщине.

Дожди будут сопровождаться временами грозами, при грозах может рвануть ветер.

В воскресенье дожди удержатся снова на западе Украины, на востоке пройдут только в Донецкой области, а еще добавятся к влажному списку южные области и Крым.

Все, кто не вошел в эти списки с дождем — 17−18 июня ожидается сухая погода.

Температура воздуха будет соответствовать сезону — очень тепло или даже жарко.

В течение дня предполагается +25+30 градусов, на западе воздух свежий. +19+24 градуса.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, горячими, +27 +29 градусов.

Поэтому как раз наступает пора панамок, можно под Калуш, шляпок, тонкой светлой одежды (не заляпайте ягодным соусом), странных откровенных фасонов в сеточку и вообще без сеточки), всевозможных темных очков, аллергий от солнца, вечерних комаров, липы, черешни, малосольных огурцов, радикулитов от огорода, апероля, спящих на солнце котов.

Спокойных хороших выходных".