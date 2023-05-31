«Весна уже пудрит носик перед поездом». Синоптик порадовала прогнозом на первый день лета 31 мая, 15:14 Погода в первый день лета 1 июня (Фото:Евгений Кузнецов / unsplash)

Первый день лета, как в среднем и весь сезон, отметится теплой погодой по всей территории страны.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, поблагодарила весну, порадовала прогнозом на первый день лета и предупредила о похолодании, которое ожидается в ближайшие дни.

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«Весна нынешняя уже пудрит носик перед поездом, нежно-зеленые чемоданы оттарабанила в коридор, оглянулась, долила воды в вазу с пионами, притрусила сахаром клубнику, перечитала рецепт о малосольных огурцах, махнула рукой на комаров, пророчески пожелала россиянам справедливой кары, как мы ежедневно, обняла нас всех красотой, приказала не грустить и как можно более добросовестно помогать друг другу, ВСУ и ПВО и здоровыми, свободными и достойными дождаться ее следующего года.

Спасибо тебе, красавица!

Лето начнется в Украине теплой погодой.

1-го июня максимальная температура воздуха составит в большинстве областей +22+27 градусов.

Завтра будет преобладать сухая погода с солнышком, белыми облаками, повышенным атмосферным давлением.

Отдельные дожди с грозами вероятны лишь в Карпатах, местами в Запорожье и Донецкой области (ближе к Азовскому морю).

В Киеве лето дебютирует теплым комфортным воздухом, днем ожидается до +25,+26 градусов. Без осадков.

2-го июня, начиная с западных областей, в Украину пожалует атмосферный фронт, который наконец-то принесет те дожди с грозами, которые более типичны, обычно, для мая.

Но мы не против. Разве что грозы, например, сейчас для меня — не самое любимое метеорологическое явление.

Еще раз благодарим весну, которая для украинцев не просто очередной календарный шорох, а особая идейная прекрасная цветущая эпоха".