Скандинавское лето. Как долго продлится похолодание, когда ждать сезон дождей и будет ли невыносимая жара — интервью с метеорологом 8 июля, 11:21 NV Премиум Синоптические процессы принесли в Украину температурное «облегчение», но это ненадолго (Фото:Jose Colon / Anadolu Agency via Flickr)

Анжелика Ганчук, синоптик Укргидрометцентра, — о погоде на следующей неделе и до конца июля.

Расскажите о погоде на следующей неделе. Каким будет температурный режим по стране, осадки, где будет солнечно, а где будет дождливо?

Сейчас по Украине у нас перемещается холодный фронт. Это означает, что за собой он тянет более прохладный воздух. Поэтому в ближайшее время в Украине будут наблюдаться более низкие температуры, и такой максимальной жары, как была недавно, пока не будет. Этот воздух перемещается с севера, и, можно сказать, что это очень свежий, даже такой скандинавский воздух. Вместе с холодным фронтом будут развиваться такие процессы, которые будут давать нам облака, грозовые осадки. И если завтра у нас практически вся Украина будет в зоне осадков, кроме западной части, то уже в воскресенье этот фронт будет смещаться на восток и юго-восток, и осадки будут оставаться только там.

Видео дня

В дальнейшем, до 11 июля будет преобладать такой температурный режим: примерно +14…+20 градусов ночью, на юге — традиционно выше, до +24, а днем у нас будет наблюдаться температура +20…+28. Как правило, холоднее будет на западе и севере страны. +28 будет даже в центральных областях, юг и восток — до +34 градусов. На севере и на западе будет +20…+25. Вот такой у нас будет температурный режим, который сохранится до 11 июля. Мы считаем это более прохладным воздухом сейчас.

При этом уже сейчас мы видим, что очень сильно разогревается территория над Сахарой, и, к сожалению, с 12 числа весь тот разогретый слой воздуха начнет поступать с юго-запада на территорию Европы, Украины в частности. Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие. И в дальнейшем до конца месяца мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас.

Давайте остановимся отдельно на ситуации по Киеву и Киевской области — что будет происходить на следующей неделе в столичном регионе?

Ближайшие выходные, то есть завтра мы ожидаем кратковременные дожди с грозами. Конечно, учитывая, что это дожди локального характера, они будут наблюдаться не везде, и будут развиваться со второй половины дня. Будут проходить эти дожди над отдельными регионами Киевщины — в одном месте начинается, в другом прекращается. Такие дожди часто сопровождаются грозами. Поскольку температуры уже несколько ниже, то, возможно, и грозы будут слабее. И завтра ожидаем, что в столице будет сравнительно прохладная температура — +22…+25 градусов. Завтра через Киев пройдет холодный фронт, поэтому будут довольно «свежие» температуры. И они так и будут оставаться в таких пределах некоторое время. Затем немного будет подниматься температура, и в конце следующей недели будет до +28 в Киеве и области.

А с осадками уже будет другая ситуация. Поскольку воздух поступил более сухой, мы осадков не будем наблюдать в дальнейшем, по крайней мере до 11−12 числа. Возможно, будут какие-то очень кратковременные, которые развиваются внезапно, но ничего существенного такого ожидать в столице не стоит в плане осадков.

Вы сказали, что впоследствии на следующей неделе теплые воздушные массы, которые поступят в Европу, принесут снова такую жаркую погоду. Каких показателей может достичь температура, снова будет так же жарко, как было недавно, а может даже жарче?

Примерно так же будет, но эти синоптические процессы могут немного иначе себя проявить. Могут быть даже чуть более высокие значения. Но и не исключено, что воздушная масса смешается с холодным воздухом, который сейчас есть над территорией Европы, и все же не будет невиданных рекордов. Но можно сказать точно, что в июле мы ожидаем самые высокие температуры на юге страны, и однозначно мы еще будем фиксировать какие-то рекордные температурные отметки. Потому что наблюдаем соответствующие процессы над территорией, которая влияет на погоду в Украине.

Когда в ближайшее время и где могут быть резкие перепады температуры?

Достаточно резкий перепад мы наблюдаем сейчас — вчера у нас было +32 в столице, сегодня температура уже на 5 градусов ниже. Если температура меняется на 5−10 градусов, это уже считается резким перепадом. То есть если в Николаеве было +40 вчера, а будет например +34, то это тоже будет считаться резкий перепад температуры. Но перепад до более низких температур летом, конечно, воспринимается комфортнее, чем, скажем, с +25 до +35. Поэтому скорее это не перепад, а облегчение.

Но это важно для метеочувствительных людей.

Для метеочувствительных людей более важны перепады давления, чем температуры. Но глобальных процессов в плане перепадов давления у нас не будет наблюдаться. Однако, например, завтра и послезавтра ожидаются дожди ливневого характера, и под такими облаками во время их прохождения резко падает давление. И вот когда к нам приближаются эти облака, давление падает, когда облака проходят, оно внезапно стремительно растет обратно. Поэтому во время таких явлений, как прохождение грозовых облаков, метеочувствительные люди это чувствуют.