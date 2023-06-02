Не удивляйтесь: это же июнь. Метеоролог — об особенностях погоды в этом месяце 2 июня, 17:51 NV Премиум На следующей неделе температурные режимы начнут восстанавливать свои позиции после ощутимого снижения на виходных (Фото:SOPA Images / Alamy via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха дала исчерпывающий прогноз погоды на ближайшее время.



Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала NV, какой погоды следует ждать в ближайшее время и как изменится ситуация на следующей неделе:

На следующей неделе в большинстве областей будет преобладать погода без осадков — и 4-го, и 5-го, 6-го и 7-го числа. Только в Карпатах, на Закарпатье, 7 июня в западных областях кратковременные дожди и местами грозы. Это будут локальные осадки, уже не связанные с атмосферным фронтом.

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Сначала будет преобладать «гребень» антициклона, что повлечет такую погоду с прояснениями, малооблачную, а потом уже 6−7 июня будет размытое поле, неустойчивая атмосфера, и вот эти конвективные процессы могут появляться время от времени. В Карпатах и в западных областях — местами с грозовой деятельностью. И также днем 5 июня в северных областях могут быть кратковременные дожди и местами грозы. Нестабильная атмосфера, но в целом будет преобладать погода без осадков.

Ключевой момент — температура. Потому что холодный фронт, который поступил с северо-запада, тянет за собой поток холодного воздуха. Например, температура в западных, северных областях ближайшей ночью будет в пределах +6…+11 градусов, на остальной территории +12…+17 градусов.

Ночь на 4 и 5 июня будет тоже довольно прохладной — ночью +6…+11, а в западных и северных областях местами даже +3…+5 градусов. Довольно ощутимо, по сравнению с предыдущими ночами. В южной части несколько выше: +12…+17 градусов в ночные часы.

Днем завтра в западных, северных, большинстве центральных областей +17…+22 градуса, на остальной территории +23…+28.

4 числа днем +18…+23. Воскресенье будет самым прохладным в ряде областей в ближайшее время. 5 июня уже снова пойдет повышение температуры до +21…+26 в большинстве регионов. Так, 6−7 июня температура по всей территории страны ночью будет +8…+14, днем +20…+26 градусов. То есть жары нет, довольно комфортно, особенно в утренние часы.

8−10 июня в западных областях местами кратковременные дожди и грозы, остальная территория — преимущественно без осадков. Температура ночью остается на уровне +8…+14 градусов. На юге, на побережье морей несколько теплее — до +17 градусов в ночные часы.

В северных, западных и восточных областях в дневные часы к тому времени уже будет +20…+26 градусов.

Теплее всего будет в конце недели. Закарпатье, южные области — там воздух прогреется местами до +29 градусов.

10 июня еще будет оставаться такая нестабильная атмосфера, 11 числа еще в северных и центральных областях местами кратковременные дожди могут быть, локальные такие. Остальная территория без осадков. Классическая летняя погода, без жары.

По прогнозу погоды в дальнейшем, до конца июня пока как таковых коррективов нет, но мы уже видим, что на 1 половину июня особой жары не ожидаем, максимум до +29 градусов будет прогреваться воздух.