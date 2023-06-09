Июнь, но немного октябрь. Украину ожидает резкое изменение погоды — спойлер: больше всего достанется Херсонщине и Киевщине 9 июня, 18:00 NV Премиум В Украину идет холодный атмосферный фронт (Фото:Nazar Furyk / ZUMA Wire /Alamy via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха — о погоде на следующей неделе и до конца месяца.

Расскажите о погоде на следующей неделе. Какие на сегодня есть прогнозы, как будет развиваться синоптическая ситуация, что изменится?

Следующая неделя у нас отметится похолоданием, которое придет на выходных, когда будут происходить достаточно динамичные синоптические процессы. И уже после них следующая неделя будет отличаться от текущей, потому что на выходных у нас, во-первых, с севера придет атмосферный фронт холодный. Он повлечет ощутимое снижение температуры именно в субботу в большинстве областей.

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Но в то же время с юга поступит поле пониженного давления, и образуется локальный циклон. Он повлечет в Херсонской области вдобавок ко всему много осадков в воскресенье, 11-го июня. Херсонская, Запорожская области. На это стоит обратить внимание, там дожди местами значительные, в отдельных районах град даже может быть. Такие погодные условия сложные будут.

Что касается следующей недели, то погода у нас будет определяться после того, как пройдет тот кратковременный атмосферный фронт с севера. Уже будут кратковременные дожди, нестабильное поле, вроде как поле немного такого пониженного давления. То есть с понедельника будет нестабильная атмосфера. И это приведет к тому, что дождей на следующей неделе будет больше, чем было на этой неделе, которая сейчас завершается. У нас преобладало поле повышенного давления, дождей было мало, даже практически не было. В западных областях разве что были. Но на большинстве территории была довольно спокойная погода. На следующей неделе уже будет больше дождей, но это будут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах град может быть и, конечно, во время гроз местами шквалистое усиление ветра.

В каких регионах прежде всего это будет происходить?

Например, 12 июня в северных и центральных областях местами кратковременные дожди, а также в западных и Житомирской областях. Местами даже ночные дожди могут быть. Это прогноз на 12-е число.

13 — 14 июня в западных, южных, юго-восточных, местами также и в центральных, особенно днем 14-го июня, могут быть и в северных областях кратковременные дожди и грозы. То есть в большинстве регионов. И небольшая остальная часть территории — а это у нас северо-восточные преимущественно области — остаются без осадков. А так, большинство областей будет с кратковременными дождями. Это совершенно не означает влияние какого-то мощного циклона, нет. Тот циклон, который 11-го числа будет влиять на Херсон и Запорожье, он уже 12-го июня будет ослабевать, возможно вообще размоется, и будет просто поле пониженного давления над Черным морем. Но над Украиной в целом будет нестабильная атмосфера, соответственно будут кратковременные дожди, преимущественно в дневные часы. Ведь после того, как днем прогревается приземная поверхность, начинаются испарения и образование кучевых дождевых облаков.

Далее с 15-го числа в западных областях, 17-го и 18-го июня в Крыму и юго-западных областях также кратковременные дожди и грозы, но остальная территория в эти дни уже без осадков. То есть уже дождей будет меньше, постепенно стабилизируется ситуация.

Каким регионам прежде всего угрожают град и шквалы ветра?

Это будет именно на выходных, и на это стоит обратить внимание. На следующей неделе уже будут не такие яркие процессы, там будет просто нестабильная атмосфера и локальные дожди. А вот на выходных — Херсонская, Запорожская области, Крым, в них именно 11 числа прогнозируем значительные дожди, местами град, грозы, местами шквалистое усиление ветра. Это в воскресенье и немного остаточные процессы в понедельник. И также в понедельник в западных и Житомирской областях значительные дожди. Это уже будет связано с тем фронтом с севера, который будет пролегать.

В каких диапазонах будут температурные показатели в это время?

Начнем с выходных, потому что как раз в это время будут проходить очень динамичные процессы. В западных и северных областях, например, ночью 11 июня +11…+16 градусов, а 12 июня уже +8…+13. Днем ожидается +16…+21, на западе даже +14…+17 местами. То есть резкое снижение температуры, по сравнению, например, с +23…+28 градусов за день до того, 10 июня.

Это по поводу западных и северных областей. А вот остальная территория до 11 июня ночью +14…+19, 12-го тоже снижение, но не настолько, как в западных, до +11…+16 градусов будет в ночные часы. А днем также ощутимое снижение — до +19…+24. На юге Одесской области немножко теплее, конечно, до +27 градусов. И уже 13−14 числа ночью +9…+15 практически по всей территории Украины. Только на побережье морей до +18 ночью, а днем +20…+26. То есть какой-то жары нет, наоборот, такая свежая погода. Но, конечно, надо не забывать, что солнышко летнее, хорошо пригревает. Но в целом показатели не слишком высокие для этого времени.

В дальнейшем снова температура будет немного повышаться. С 15-го числа ночью +12…+18 градусов. Единственное, 15−16 июня на северо-востоке еще прохладно будет, +9+15, а дальше уже тоже +12…+18. На побережье стабильно в пределах +16…+20 — это ночная температура, и днем уже +23…+29.

Давайте отдельно остановимся на столичном регионе — Киев и Киевская область, когда здесь ждать дождей, и какой здесь будет температура воздуха?

Мы ожидаем здесь дождь именно завтра, во второй половине дня. Завтра будет проходить этот фронт с севера, о котором я говорила. Он повлечет — мы уже дали предупреждение — опасные явления. Ожидается гроза по Киевской области. Если в субботу в первой половине дня еще будет тепло, то во второй половине будет проходить атмосферный фронт, и мы ожидаем, что также будет и гроза, и осадки в виде умеренного дождя.

Сильных шквалистых усилений ветра пока не прогнозируем. После того, как пройдет фронт, то ветер по Киевской области изменится на северо-восточный. Сегодня он имеет южную составляющую, то есть ветер юго-восточный, а завтра уже будет немножко меняться, и, соответственно, после прохождения атмосферного фронта в воскресенье уже будет иметь стабильное северо-восточное направление на фоне поступления прохладных воздушных масс, и ощутимый такой он будет. Сейчас скорости минимальные, а дальше будет такая умеренная скорость, 5−10 м/с, возможно, до 12 м/с, то есть без порывов пока, но ощутимый.

В воскресенье по Киевской области еще могут быть дожди, а вот в понедельник, вторник их вероятность гораздо меньше. Температура воздуха еще остается невысокой. Ночью 11-го июня +14…+16, а 12-го июня +11…+13. Дневные значения около +20 в те дни будут. 13−14 июня без осадков, только днем 14-го месяцами по области может быть небольшой кратковременный дождь локальный. И температура ночью уже будет несколько повышаться, будет +12…+14, а днем уже +22…+24, понемногу уже будет теплее.

Пересматривали ли вы как-то прогноз погоды до конца июня? Что ожидаете на середину этого месяца и вплоть до конца?

Первые две декады показывают, что +30 не будет. А после 20 числа температура немного, конечно, будет повышаться. Все же, приближаемся ко второму месяцу лета. То есть в дневные часы на конец июня, конечно, уже температура может достигать в некоторых регионах +30 и выше. Хотя сейчас идет похолодание, но впоследствии другие процессы будут компенсировать эту тенденцию, и летнюю погоду мы будем иметь. У нас такой регион, где погода меняется, и довольно динамично. У нас нет такого стабильного тепла, как в тропиках. Но ожидаем ощутимое повышение температуры уже ближе к концу месяца.