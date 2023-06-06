Время согреться. Как будет ощущаться потепление на этой неделе и где температура воздуха поднимется до +29 градусов 6 июня, 10:52 Погода предоставит возможность согреться (Фото:Евгения Басырова / pexels)

После временного похолодания, местами до заморозков, текущая неделя, почти на всей территории страны, будет сухой и теплой.

Погода без осадков будет царить везде, исключением станут лишь западные области, где пройдут дожди с грозами. Наблюдается повышение ночной температуры +8+14 градусов и дневной +20+26 градусов. Всем кто любит тепло, приближающееся к жаре стоит подождать до выходных, когда станет еще теплее и самой теплой областью станет Закарпатье с дневной температурой воздуха до +29 градусов.

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В Киеве на текущей неделе самые теплые дни: вторник 6 июня, среда 7 июня, пятница 9 июня и суббота 10 июня. Дневная температура в эти дни +26 градусов, ночная +13+18 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Днепре самым теплым днем на этой неделе станет суббота 10 июня. Дневная температура в этот день будет +29 градусов, ночная +18 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Харькове на текущей неделе самый теплый день пятница 9 июня с дневной температурой воздуха +27 градусов и ночной +16 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Одессе самым теплым днем недели станет суббота 10 июня. Дневная температура в этот день будет +29 градусов, ночная +18 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове самыми теплыми днями станут выходные 10−11 июня. Температура будет не очень высокой из-за пасмурной погоды. Днем +24 градуса, ночью +14 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor