То дождь, то солнце. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение и рассказали о погоде до выходных
Переменчивая погода до выходных (Фото:olesiabilkei / depositphotos)
Завтра сегодняшнее штормовое предупреждение перекинется на остальную часть страны, а к выходным почти по всей нашей территории пройдут кратковременные дожди.
По данным синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха на этой неделе останется без существенных изменений, а дожди и солнце, в большинстве случаев, будут постоянно чередоваться между собой.
Под І уровень опасности из-за гроз завтра попадут области:
- Винницкая
- Закарпатская (частично)
- Николаевская
- Одесская
- Херсонская
- Запорожская
- Харьковская
- Луганская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Крым
В среду почти по всей территории страны кратковременные дожди и грозы. В четверг преимущественно без осадков, исключение — запад с возможным кратковременным дождем. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, в южной части — северо-восточный 5−10 м/с. Средняя ночная температура воздуха 12−18 градусов, на морском побережье 21 градус. Дневная температура 23−28 градусов.
В пятницу в западных областях грозовые дожди. Средняя ночная температура воздуха 12−17 градусов, дневная 23−28 градусов. На остальной территории без осадков. Исключением могут стать северные области, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха там ожидается в пределах 15−21 градусов, на востоке 11−16 градусов, дневная 24−30 градусов.