То дождь, то солнце. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение и рассказали о погоде до выходных

20 июня, 15:25
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Переменчивая погода до выходных (Фото:olesiabilkei / depositphotos)

Переменчивая погода до выходных (Фото:olesiabilkei / depositphotos)

Завтра сегодняшнее штормовое предупреждение перекинется на остальную часть страны, а к выходным почти по всей нашей территории пройдут кратковременные дожди.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха на этой неделе останется без существенных изменений, а дожди и солнце, в большинстве случаев, будут постоянно чередоваться между собой.

Видео дня

Под І уровень опасности из-за гроз завтра попадут области:

  • Винницкая
  • Закарпатская (частично)
  • Николаевская
  • Одесская
  • Херсонская
  • Запорожская
  • Харьковская
  • Луганская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Крым
Укргидрометцентр / facebook
Фото: Укргидрометцентр / facebook

В среду почти по всей территории страны кратковременные дожди и грозы. В четверг преимущественно без осадков, исключение — запад с возможным кратковременным дождем. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, в южной части — северо-восточный 5−10 м/с. Средняя ночная температура воздуха 12−18 градусов, на морском побережье 21 градус. Дневная температура 23−28 градусов.

В пятницу в западных областях грозовые дожди. Средняя ночная температура воздуха 12−17 градусов, дневная 23−28 градусов. На остальной территории без осадков. Исключением могут стать северные области, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха там ожидается в пределах 15−21 градусов, на востоке 11−16 градусов, дневная 24−30 градусов.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Укргидрометцентр Грозы в Украине Прогноз погоды Синоптики Погода Штормовое предупреждение погода в Украине

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