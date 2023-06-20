То дождь, то солнце. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение и рассказали о погоде до выходных 20 июня, 15:25 Переменчивая погода до выходных (Фото:olesiabilkei / depositphotos)

Завтра сегодняшнее штормовое предупреждение перекинется на остальную часть страны, а к выходным почти по всей нашей территории пройдут кратковременные дожди.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха на этой неделе останется без существенных изменений, а дожди и солнце, в большинстве случаев, будут постоянно чередоваться между собой.

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Под І уровень опасности из-за гроз завтра попадут области:

Винницкая

Закарпатская ( частично)

частично) Николаевская

Одесская

Херсонская

Запорожская

Харьковская

Луганская

Днепропетровская

Донецкая

Крым

Фото: Укргидрометцентр / facebook

В среду почти по всей территории страны кратковременные дожди и грозы. В четверг преимущественно без осадков, исключение — запад с возможным кратковременным дождем. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, в южной части — северо-восточный 5−10 м/с. Средняя ночная температура воздуха 12−18 градусов, на морском побережье 21 градус. Дневная температура 23−28 градусов.

В пятницу в западных областях грозовые дожди. Средняя ночная температура воздуха 12−17 градусов, дневная 23−28 градусов. На остальной территории без осадков. Исключением могут стать северные области, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха там ожидается в пределах 15−21 градусов, на востоке 11−16 градусов, дневная 24−30 градусов.