Возможны осадки. Синоптик рассказала, когда и где в течение недели жару будут разбавлять дожди 15 августа, 05:37 Жара и кратковременные дожди в нескольких регионах в течение недели (Фото:jonnysek / depositphotos)

Жаркий антициклон из среднеазиатских регионов распространил сухую погоду по всей стране. Как исключение, на этой неделе он позволит кратковременные дожди лишь в нескольких регионах.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для NV, рассказала когда и где в течение этой недели пройдут дожди, и будут ли они способствовать снижению температуры воздуха.

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«Возвращаются жаркие дни, и синоптическая ситуация будет довольно стабильной, потому что она удержится до конца недели, по предварительным расчетам. Даже немножечко дольше. Эту погоду обусловливает поле высокого давления, то есть антициклон. Его центр находится на северо-востоке от территории Украины, но он довольно такой обширный, поэтому влияет практически на все регионы нашего государства.

Немножко меньше его влияние распространяется в западных областях, поэтому, например, на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течение суток 17 августа могут быть кратковременные дожди, отдельные грозы. 18 августа немножечко больше охват кратковременных дождей по западным областям. Но в целом в большинстве областей все же жаркая и сухая жаркая погода.

Температурные показатели при таких условиях практически в течение всей недели будут в пределах +26…+33 градуса в дневные часы, а в ночные +14…+20. Это по всей территории Украины. Что-то выделить довольно трудно, разве что ночью в южных областях традиционно несколько выше температура — на побережье до +23 даже могут быть значения в темное время суток.

А днем +26…+33 практически везде, +33 как раз преимущественно на юге Украины, по востоку, частично по центральным областям. А так в целом около +30 фактически по всем областям будем иметь".