Время защиты от солнца. Когда столбики термометров поднимутся до +32 градусов и сколько продержится жара 22 июня, 08:44 Жара пришла (Фото:Vasyan23 / depositphotos)

Как только дожди отступают, сразу же начинается жара. Вместе с астрономическим летом, она пришла почти на всю территорию страны.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра уже сегодня многим стоит позаботиться о том, чтобы с собой на улице обязательно была вода, а голова была прикрыта от солнца.

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Сегодня, в четверг 22 июня и завтра, в пятницу 23 июня, небольшие и умеренные дожди ожидаются в западных и местами северных областях. Там средняя дневная температура будет +28 градусов. На остальной территории без осадков. В дневные часы до +32 градусов, средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов.

Фото: Погода 22 июня / meteo

Фото: Погода 23 июня / meteo

В субботу, 24 июня дожди потихоньку начнут распространяться по территории страны. Кроме западных областей, они пройдут в центральной части страны, а также в Винницкой, Одесской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и частично затронут юг. Но в этот день осадки не повлияют на температуру воздуха. Средняя дневная будет до +32 градусов, кроме западной части, средняя ночная +17 градусов.

Фото: Погода 24 июня / meteo

В дальнейшем, начиная с 25 июня, на всей территории страны установится неустойчивая погода с осадками и снижением температуры воздуха, которая, по предварительным прогнозам, продолжится до 29 июня.