«Температура ощутимо снизится». Синоптик посоветовала не пугаться грома и предупредила о погоде на Зеленые праздники 2 июня, 16:34 Надвигается гроза (Фото:Дейв Хофлер / unsplash)

Уже сейчас на западе и на севере Украины грозы, которые все быстрее надвигаются на Киевщину.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, посоветовала не пугаться раскатов грома, рассказала где и как похолодает в субботу и какой будет погода на Зеленые праздники.

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«Грозы уже ходят по западу, по северу Украины. Уже — недалеко от Киевской области.

Не пугайтесь грома, радуйтесь дождю, кому атмосферный фронт подарит ливни или и малый дождик.

Видите, как интересно атмосферный фронт разграничивает градусы — перед фронтом, например, в Киеве, +28, а за фронтом, например, в Варшаве, только +11 градусов.

Фото: Наталья Диденко / facebook

Завтра и у нас похолодает.

Завтра, 3-го июня, в западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17 +22 градуса.

Восточная часть, Херсонщина, Запорожье, Крым останутся среди почти жары, +24+29 градусов.

Дожди с грозами удержатся в центре (кроме Винницкой области), местами на востоке и в Приазовье.

Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.

В воскресенье, 4-го июня, на Зеленые праздники, в Украине повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20 +26 градусов.

В Киеве и в субботу, и в воскресенье, на Троицу, — без осадков.

Завтра похолодает до +18+20 градусов, берите что-то на плечи потеплее, а в воскресенье — идеально, +20+23 градуса".