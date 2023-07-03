Без дождей не обойдется. Синоптик поделилась прогнозом осадков на неделю 3 июля, 12:31 Дожди в течение недели (Фото:akarelias / depositphotos)

Основная характеристика начала июля — повышение температуры. Кое-где, в первой половине месяца, она будет подниматься до +35 градусов.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о том, что несмотря на теплые воздушные массы, зашедшие в Украину, в ближайшую неделю будет неустойчивая погода с осадками.

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«Хотя у нас идет теплая воздушная масса, но все равно будет неустойчивая атмосфера. Это означает, что время от времени осадки все же у нас будут. Конечно, в виде этих кратковременных грозовых дождей.

Сегодня, 3 июля, днем в центральных, в Харьковской, местами в южных областях, а также на Прикарпатье и в Закарпатье грозовые дожди, а на остальной территории без осадков.

4-го, 5-го июля будет немного меньше осадков, преимущественно даже без осадков. Только на западе, а 5-го июля и в северных областях — грозовые дожди.

Далее уже 6-го июля на правобережье, а 8-го, 9-го июля по всей территории Украины будут преобладать кратковременные дожди, местами грозы. Вот такой прогноз. То есть на какие-то стабильные антициклоны мы не рассчитываем. Погода будет немножко переменчивой, но это неплохо, потому что при таких высоких температурах дожди необходимы. Конечно, они могут носить более локальный характер, но все равно хорошо, что осадки будут. Аграрии говорят, что это довольно комфортная погода для растений, потому что за счет осадков такие температуры благоприятны для культур. Иначе было бы засушливо.

Ветер в Украине будет преобладать западный, юго-западный умеренных скоростей. Возможны локальные усиления ветра во время грозы, но пока предупреждений как таковых нет".