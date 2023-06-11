Прохладный понедельник. С какой погоды начнется новая неделя и где температура будет не выше +19 градусов
Прохладный понедельник (Фото:OlgaSinenkoBO / depositphotos)
Дожди, начавшиеся на выходных, перейдут и на начало следующей недели. В понедельник на всей территории страны установится почти одинаковая прохлада.
Во Львовской, Винницкой и Кировоградской областях дневная максимальная температура воздуха в понедельник 12 июня не поднимется выше +19 градусов, ночная до +12 градусов. В остальных областях Украины в этот день максимальная дневная температура будет +20+22 градуса, средняя ночная +13 градусов. Итак, готовимся к локальным дождям, местами ливням и надеемся, что непогода не задержится надолго.
В Киеве в понедельник 12 июня переменная облачность, дневная температура воздуха +20 градусов, ночная +13 градусов.
В Днепре в понедельник 12 июня кратковременный дождь, дневная температура воздуха +22 градуса, ночная +15 градусов.
В Харькове в понедельник 12 июня будет дождливо, дневная температура воздуха +18 градусов, ночная +11 градусов.
В Одессе в понедельник 12 июня кратковременные дожди, дневная температура воздуха +21 градус, ночная +16 градусов.
Во Львове в понедельник 12 июня ливни, дневная температура воздуха +14 градусов, ночная +10 градусов.