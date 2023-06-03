Неожиданный минус. В каких областях в субботу и воскресенье будут заморозки до -3 градусов 3 июня, 06:30 В Украине неожиданные заморозки (Фото:Андрюша Подольник / unsplash)

Холодный атмосферный фронт, который уже второй день путешествует по Украине, решил навредить нескольким областям и наслать на них минус в выходные.

Снижение температуры воздуха сейчас ощущается по всем областям нашей страны, кроме Приазовья и крайнего востока. По информации синоптиков, наиболее ощутимо, особенно в ночные часы, в субботу и воскресенье похолодает в западных и северных областях.

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В каких областях будет минус в субботу 3 июня

На западе переменная облачность, без осадков. Ночью на Буковине возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+8 градусов, в Волынской и Львовской областях на поверхности почвы местами заморозки -3−0 градусов. Дневная температура воздуха +15+20 градусов.

На севере ночью и утром возможен дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +15+20 градусов.

В центре страны в течение суток кратковременные дожди, возможно с грозами. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем, во время грозы, шквалы, 15−20 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +20+25 градусов.

На юге ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северный, 7−12 м/с, днем местами порывы, 15−20 м/с. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +22+27 градусов.

На востоке ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7−12 м/с, днем местами порывы, 15−20 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +22+27 градусов.

В каких областях будет минус в воскресенье 4 июня

На западе и на севере малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха ночью +3+8 градусов, на крайнем севере и в Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы -3−0 градусов. Дневная температура воздуха +18+23 градуса.

В центре страны малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +6+11 градусов, дневная +19+24 градуса.

На юге и востоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, в Крыму до +16 градусов. Дневная температура воздуха +19+24 градуса.