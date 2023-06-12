Всеобъемлющие дожди. Синоптик предупредила о нестабильной атмосфере и количестве осадков на этой неделе 12 июня, 12:30 Дожди на всей территории страны (Фото:were-photography / depositphotos)

Кратковременный фронт с похолоданием и дождями, который пришел на выходные, зацепит и начало наступившей недели.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о том, что на этой неделе увеличится количество дождей, но они уже окончательно станут локальными — кратковременными. Местами осадки пройдут с грозами, градом и шквалистым ветром.

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«Сегодня, 12 июня, в северных и центральных областях местами кратковременные дожди, а также в западных и Житомирской областях. Местами даже ночные дожди могут быть.

13 — 14 июня в западных, южных, юго-восточных, местами также и в центральных, особенно днем 14-го июня, могут быть и в северных областях кратковременные дожди и грозы. То есть в большинстве регионов. И небольшая остальная территория — а это у нас северо-восточные преимущественно области — остаются без осадков. А так, большинство областей будет с кратковременными дождями. Это совершенно не означает влияние какого-то мощного циклона, нет. Тот циклон, который 11-го числа влиял на Херсон и Запорожье, он уже 12-го июня будет ослабевать, возможно вообще размоется, и будет просто поле пониженного давления над Черным морем. Но над Украиной в целом будет нестабильная атмосфера, соответственно будут кратковременные дожди, преимущественно в дневные часы. Ведь после того, как днем прогревается приземная поверхность, начинаются испарения и образование кучевых дождевых облаков.

Далее с 15-го числа в западных областях, 17-го и 18-го июня в Крыму и юго-западных областях также кратковременные дожди и грозы, но остальная территория в эти дни уже без осадков. То есть уже дождей будет меньше, постепенно стабилизируется ситуация".