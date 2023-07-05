Погода переменчивая, но неплохая. Где будут собираться дожди до конца рабочей недели и самая высокая температура воздуха 5 июля, 08:47 Осадки и жара до конца рабочей недели (Фото:Матеус Кампос Фелипе / unsplash)

Синоптики заранее предупреждали об изменчивой неделе с локальными дождями, грозами и жарой.

Грозовые дожди уже начали локально проявляться в разных регионах страны и, если посмотреть на карты Укргидрометцентра, становится понятно, что они выбрали место группировки — западную часть Украины. Именно там к концу рабочей недели дожди создали свою ячейку, которую иногда покидают набегами в другие области. Самая высокая дневная температура в эти дни +36 градусов, самая низкая ночная +14 градусов.

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Сегодня, 5 июля, локальные грозовые дожди пройдут по всем Западным областям страны. Средняя дневная температура +25+29 градусов, ночная +15+17 градусов. Частично они затронут Северную область с дневной температурой +28+30 градусов, ночной +17+19 градусов и Центральные области с дневной температурой +31+33 градуса, ночной +18+20 градусов.

Фото: Погода 5 июля / meteo

В четверг, 6 июля, картина с осадками изменится лишь следующим образом — ко всем областям, в которых они группировались в среду, присоединится Северная область. По ней дожди пройдутся частично, с дневной температурой +33+35 градусов, ночной +22+24 градуса.

Фото: Погода 6 июля / meteo

В пятницу, 7 июля, в западной части страны станет прохладнее. Осадки оттуда разгуляются почти по всей территории страны. Средняя дневная температура воздуха +22+30 градусов, ночная +16+20 градусов. Обойдут они только Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Дневная температура в этих областях будет подниматься до +36 градусов, ночная +22+24 градуса.

Фото: Погода 7 июля / meteo