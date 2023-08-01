Пасмурная погода. Синоптики предупредили, где сегодня и завтра пройдут грозовые дожди со шквалами 1 августа, 08:25 Дожди в ближайшие дни (Фото:Bibhukalyan Acharya / pexels)

Сегодня и завтра атмосферные фронты принесут дождливую погоду на значительную часть страны.

На фоне приближающейся жары природа решила обильно полить землю в ближайшие два дня. Сегодня, по прогнозам синоптиков, дожди с грозами пройдут в большинстве северных и центральных областей, а также в Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Завтра в течение суток они охватят западные, северные и центральные области.

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Во вторник 1 августа в дневное время в центральных областях местами сильные ливни, град и шквалы. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +25+28 градусов. На севере дожди с грозами пройдут при ночной температуре воздуха +16+19, дневной +25+31. На юге обильные осадки со шквалами и грозами разбавят температуру воздуха, которая уже начала повышаться. Ночью +18+20 градусов, днем +27+30 градусов.

Фото: Погода 1 августа / meteo

В среду 2 августа кратковременные дожди с грозами, местами градом и шквалами пройдут на западе, севере, востоке, а также в, центральных областях. Запад — ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +23+25 градусов. Север — ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +27+29 градусов. Восток — ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +28+30 градусов. Центр — ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +25+29 градусов.

Фото: Погода 2 августа / meteo