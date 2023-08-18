Долгожданная прохлада. Синоптики назвали день, когда благодаря циклону пройдут дожди, но повезет не всем
Дожди и снижение температуры воздуха в нескольких регионах (Фото:Константин / depositphotos)
Жители нескольких регионов вскоре смогут отдохнуть от жары и насладиться свежим воздухом.
Дожди, которые начали заходить в гости в западную часть страны начиная с 16 августа, сегодня и завтра, как предупреждали ранее синоптики Укргидрометцентра, наберут интенсивности и пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
Благодаря циклону с Балкан, 20 августа осадки распространятся на все западные области, там ожидается снижение температуры до +27+29 градусов, а также на Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В остальных областях погода не изменится.
Какая погода, под влиянием циклона с Балкан, будет в воскресенье, 20 августа
В Западных областях дожди с грозами, местами со шквалами. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +27+29 градусов.
В Северных областях дожди с грозами. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +30+32 градуса.
В Центральных областях, частично дожди с грозами, частично переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градуса, дневная +30+32 градуса.
В Южных областях солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градусов.
В Восточных областях преимущественно солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +32+34 градуса.
В Крыму солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градуса.