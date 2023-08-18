Долгожданная прохлада. Синоптики назвали день, когда благодаря циклону пройдут дожди, но повезет не всем 18 августа, 08:18 Дожди и снижение температуры воздуха в нескольких регионах (Фото:Константин / depositphotos)

Жители нескольких регионов вскоре смогут отдохнуть от жары и насладиться свежим воздухом.

Дожди, которые начали заходить в гости в западную часть страны начиная с 16 августа, сегодня и завтра, как предупреждали ранее синоптики Укргидрометцентра, наберут интенсивности и пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

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Благодаря циклону с Балкан, 20 августа осадки распространятся на все западные области, там ожидается снижение температуры до +27+29 градусов, а также на Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую. В остальных областях погода не изменится.

Какая погода, под влиянием циклона с Балкан, будет в воскресенье, 20 августа

В Западных областях дожди с грозами, местами со шквалами. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Северных областях дожди с грозами. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +30+32 градуса.

В Центральных областях, частично дожди с грозами, частично переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градуса, дневная +30+32 градуса.

В Южных областях солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градусов.

В Восточных областях преимущественно солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +32+34 градуса.

В Крыму солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градуса.

Фото: Погода 20 августа / meteo