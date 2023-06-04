Погода на радость аграриям. Синоптик предупредила о ночной прохладе и разъяснила, стоит ли рассчитывать на жару в июне 4 июня, 06:31 Погода в июне благоприятна для аграриев (Фото:tu nguyen / pexels)

Известно, что абсолютный минимум температуры в июне по Украине составляет 0−9 градусов тепла.

Синоптик Наталья Птуха, специально для радио NV, рассказала о вероятности минимальной температуры в июне 2023 года и объяснила для кого прохладная погода благоприятна.

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«Температура 0−9 градусов тепла, конечно, абсолютный минимум. То есть это исторические значения, которые фиксировались по территории Украины по разным регионам. Конечно, до таких показателей прямо мы не опускаемся, чтоб прямо вот такие были. Но прохлада действительно может быть. Особенно в ночные часы это будет ощущаться, потому что после прохождения фронта там уже будет погода без осадков, более ясное небо. Как вы помните, ночью, если ясное небо, то, конечно, быстрее все тепло, которое было накоплено в течение дня, высвобождается в окружающее пространство. И поэтому ночью несколько более ощутимо это похолодание, потому что нет солнца.

По предварительным оценкам наших специалистов, в первой половине июня на какую-то жару по территории Украины — более 30 градусов — на такое рассчитывать не стоит. Довольно сдержанные будут значения температур. В принципе, кто не очень любит жару, то довольно комфортно. Особенно аграрии наши довольны. Говорят, это хорошо для роста всех культур, в принципе и осадки будут, и соответственно не очень высокий температурный режим".