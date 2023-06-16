Лето, классика жанра. Метеоролог — о погоде во второй половине июня 16 июня, 19:18 NV Премиум По прогнозам Укргидрометцентра, конец июня будет самым теплым периодом месяца (Фото:Yuliia Burlachenko / Alamy via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует погоду на следующей неделе и до конца месяца.



Как будет развиваться погодная ситуация на следующей неделе? Недавно были достаточно резкие перепады температуры воздуха и погодных условий. Действительно ли теперь тепло зафиксировалось на длительное время?

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Да, по сравнению с предыдущей неделей следующая, конечно, будет намного теплее, как мы и прогнозировали. Произошло повышение температуры по всей территории Украины. Поступили более теплые воздушные массы. И теперь температурный режим в дневные часы будет преобладать по большинству областей в пределах +25…+30 градусов в ближайшие несколько дней. 20−21 июня уже даже +23…+29. И если уже смотреть на конец следующей недели, то это будут значения +23…+29, на юге даже местами до 32 градусов тепла может прогреться приземный слой воздуха.

Однако 24 июня, можно сказать, что в западной части, а 26-го на территории западных и северных областей немножко ниже температура, +25. То есть все же определенные колебания будут, жары аномальной не предвидим, но это настоящая такая летняя температура. Как мы и предполагали, последняя декада июня будет теплее. Первые две были более такие прохладные, комфортные, а теперь возвращается настоящее лето. Ночная температура также довольно высокая — +14…+19 в большинстве регионов, на побережье местами до +21.

Относительно осадков… Их больше будет по западным областям. В общем, не ожидается каких-то выраженных синоптических процессов, прохождения каких-то ярких фронтов, или циклонов или антициклонов. Время от времени будут кратковременные осадки, но это такие, как мы их называем, внутренние массы. Больше они будут во второй половине дня, после прогрева воздуха. У нас неустойчивая такая будет атмосфера, поэтому могут развиваться отдельные локальные кратковременные дожди. То есть классическая летняя погода с локальными кратковременными дождями, отдельными грозами, которые особой опасности не представляют. В прогнозе это звучит, как «местами небольшой дождь и грозы на отдельных территориях», в зависимости от даты. Но штормового предупреждения может и не быть. Очень локальные могут быть явления, а не так, как две недели назад проходил мощный атмосферный фронт с грозой по всем областям.

Но все же более неустойчивая атмосфера будет у нас на западе страны. 18−19 июня в западных, а днем в южных областях, 19 июня также в Винницкой и Житомирской областях местами вот эти кратковременные дожди, отдельные грозы, а остальная территория все же без осадков. Далее: 20-го июня у нас без осадков, только днем в северных, местами западных, центральных и Харьковской области также небольшие кратковременные дожди, а на остальной территории преимущественно без осадков. 21 июня в Украине местами в дневные часы в западных и восточных областях — почти по всей территории этих областей — могут быть кратковременные дожди и местами грозы. А в северных областях в это время остается погода без осадков.

Уже после 22-го июня по большинству областей кратковременные дожди локальные с грозами могут быть. 24 и 26-го в южной, юго-восточной части, а 23 июня в большинстве центральных областей без осадков. Эти регионы выделяют наши специалисты, где будет меньшей вероятность осадков в это время.

Относительно ветров также ситуация спокойная. Они переменных направлений могут быть, 3−8 метров в секунду. Ветер умеренных скоростей, дискомфорта не будет приносить. Локально во время грозы могут быть отдельные усиления ветра, но преимущественно точечные. Классическое лето.

Как долго будет удерживаться нынешний температурный режим и такая погода? Следует ли ждать какого-то резкого перепада снова?

Ну, пока что вся следующая неделя будет в вот таких температурных пределах. Как мы видим, на юге несколько теплее, уже и показатели +30 появляются, кое-где они будут и по другим областям. Например, если в дневные часы будет в каком-то регионе без осадков, то воздух, конечно, может прогреться и выше. Не забываем, что это температура прогнозируется в тени. На солнце — гораздо выше. Поэтому стоит принимать эти летние меры безопасности — кепку на голову, водичку с собой уже надо брать. Летом всегда так — стоит брать и зонтик, если будет дождь, и одновременно солнцезащитные очки, потому что уже яркое солнце.

Расскажите отдельно о погоде в Киеве и Киевской области. Чего ждать жителям столичного региона?

По Киеву у нас 17−19 июня без осадков преобладает погода. То есть, как я отмечала, в северных областях меньше их вероятность. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, температура ночью +14…+19, днем +25…+30.

20−21 июня тоже преимущественно без осадков, но днем 20 июня может быть кратковременный дождь и гроза по Киевской области. В дальнейшем, в принципе, существенно ситуация меняться не будет. Будет преобладать погода без осадков. В конце следующей недели — пятница-суббота — там будет больше осадков, возможно уже и фронт поступит, слабо выраженный, но все равно может быть больше осадков в конце следующей недели.

Меняли ли прогноз до конца июня? Какое ожидаете завершение этого месяца?

В целом не меняли. Но вот в конце последней декады июня, по предварительным расчетам на сегодня, скорее всего, будет более спокойная ситуация. Будет преобладать поле повышенного давления. Поэтому после 25-го числа, в завершение месяца предполагается как раз таки меньше осадков, и, соответственно, более высокие значения температуры. Немножко осадки остаются еще по востоку Украины, юго-восток с осадками, а вот запад — наоборот, без осадков будет. Это через неделю, 26-го числа. Это прогноз по расчетам на сегодня.

Итак, экстремальных значений температуры и резких колебаний вы не предвидите на прогнозируемое будущее?

Нет, довольно однообразная ситуация. Появятся значения +30 градусов на этой неделе. На юге, скажем так, большую площадь они покроют, местами до +32 может быть.

Интересует также вопрос по крайней мере локального влияния последствий подрыва Каховской ГЭС на микроклимат и на синоптические процессы в регионе. Каково ваше мнение?

Да, это повлияет на бризовую циркуляцию, например. Она больше выражена на море, конечно, но и на больших водоемах присутствует также. Это такие очень локальные процессы, но местные жители их почувствуют.