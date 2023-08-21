Купол жары. В Европе аномальное повышение температуры — коснется ли оно Украины — синоптические карты 21 августа, 12:22 Аномальная жара в Европе (Фото:Субботина / depositphotos)

Августовская жара бьет все возможные рекорды в нашей стране, а на большинстве европейского континента в последние десять дней она достигнет своего пика.

По информации синоптиков, следящих за погодой по всей Европе, в течение лета отмечается господство аномальной жары, градусы которой бьют все возможные нормы.

На выходных особенно ощутимой стала мощная волна жары, которая постепенно распространилась на север через всю Западную Европу и на центральные части континента.

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Среднесрочные погодные тенденции свидетельствуют о том, что жара будет продолжаться и на этой неделе. Она будет усиливаться дальше и охватит большую часть европейского континента.

Такое явление принято называть тепловым куполом. Этот специфический термин используется, когда большая зона парков высокого давления занимает значительную часть континента. Обычно он остается там несколько дней подряд или даже недель.

Фото: Фото: severe-weather

Тепловой купол работает как крышка на кастрюле. Большой тепловой купол приводит к захвату горячей воздушной массы на всех уровнях под ним с погружением слоев к земле. Поэтому на самых низких высотах воздушная масса становится аномально теплой. Он создает стабильную погоду и часто засушливую воздушную массу с минимальной вероятностью осадков или даже облаков — погружение частиц воздуха в центре теплового купола приводит к повышению температуры.

Среднесуточные и максимальные температуры под тепловым куполом обычно выше среднего. Когда купол особенно прочен, он часто может бросить вызов или побить существующие исторические рекорды. Предпочтительно, если эта особенность развивается в начале лета или ранней осенью/осенью.

В этом летнем сезоне тепловой купол привел ко многим рекордным температурам в Европе. И примером может быть Испания, в которой на прошлой неделе была самая высокая за любое время жара +47 градусов в Валенсии.

В Украине в это время также почувствовали влияние теплового купола, максимально высоко поднимались отметки термометров в южной части страны до +40 градусов, в других регионах также была жара, местами до +36 градусов.

Кстати, этим летом даже Турция побила свой тепловой рекорд. Там температура впервые поднималась до +50 градусов.

Теплая воздушная масса сохранится и распространится на этой неделе в Европе. Тепловой купол приведет к тому, что температура снова будет значительно выше нормы конца августа.

На диаграмме ниже общие тенденции среднего уровня на этой неделе. Общий консенсус модели погоды утверждает, что волна жары значительно усилится и распространится на большую часть Европы. Над европейским континентом установится большой тепловой купол, поэтому стабильная и очень жаркая погода прогнозируется по крайней мере в первой половине следующей недели.

Фото: Фото: severe-weather

С этой информацией согласны и украинские синоптики, которые прогнозируют уже привычную жаркую погоду в начале недели, но в дальнейшем, в отличие от большей части Европы, тенденцию к снижению температуры воздуха во второй части недели.

Возвращаясь к погоде в Европе, некоторые модели погоды предполагают, что там могут возникнуть чрезвычайно высокие геопотенциальные высоты и увеличение тепла до вероятно сильной температурной аномалии.

Фото: Фото: severe-weather

Самая значительная аномалия разовьется в западной половине Европы. От Великобритании и Бенилюкса до Франции и далее на юг через Иберию и западное Средиземноморье.

Почти вся Европа в течение этой недели будет оставаться с температурой выше нормы, возможно, до экстремальных значений для этого позднего периода августа.

Ниже добавляется температурная аномалия над Европой на следующей неделе во вторник. Мы видим, насколько значительной аномальной будет воздушная масса от Испании до Франции, Великобритании и Германии. С самой теплой погодой во Франции.

Фото: Фото: severe-weather