Норма или аномалия. Синоптик рассказала об особенностях июня и предупредила, чего следует ожидать до конца первого месяца лета 17 июня, 05:31 Аномальный или нормальный июнь (Фото:Константин / depositphotos)

Погода в июне постоянно лавирует от такой, что скорее напоминает раннюю весну, до летней жары.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для радио NV, рассказала об особенностях первого летнего месяца и разъяснила, аномальный ли он в этом году.

«То похолодание, которое было на прошлой неделе, — очевидно, что это не норма, это было существенно ниже нормы. Похолодание в июне случаются, кстати, если посмотреть статистику заморозков, то самые сильные заморозки бывают в начале июня, именно в июне они могло бы быть у нас, слава богу, не было, но было существенное похолодание. Июнь — можно сказать, это переходный месяц от весны к лету, в июне всегда и сильные ливни случаются, и шквалы, и град. И даже в начале месяца могут быть заморозки, это по многолетним наблюдениям, конечно.

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Сейчас как раз с началом лета начинаются летние синоптические процессы. Даже если не проходит атмосферный фронт, который обычно приносит дожди, то очень часто наблюдаются так называемые внутримассовые погодные явления — это когда утром чистое небо, солнце; под обед начинают собираться облака и где-то во второй половине дня те облака делаются вдруг свинцового цвета и могут пролиться каким-то таким обильным дождем, кратковременным. Поэтому такие летние процессы в ближайшее время в Украине будут наблюдаться: периодические дожди, местами с грозами. Выделять где-то такой четко сухой регион, чтобы там совсем было сухо — я бы пока не стала, но повторюсь, что эти дожди не будут такими затяжными как осенью могут быть. Просто кратковременные дожди, местами грозы и умеренно высокая температура воздуха. Вот такая ближайшая метеорологическая украинская перспектива".