Летний отдых: куда поехать за границу и из каких стран туристы приезжают в Украину

В Украину едут иностранцы, сами же украинцы в этом году отдают предпочтение Турции. Вторым по популярности остается Египет, третьей - Болгария.

Об этом в комментарии Радио НВ сообщила редактор туристического портала Мандрия Любовь Чигирь.

Популярное направление - Турция

Оценка основана на данных официальной статистики туристических поисковых систем, отметила она. В этом году цены на отдых в Турции выросли на 10-15%. Но можно найти отдых на любой вкус и кошелек, уверяет Чигирь. Цена зависит от расположения и уровня комфорта в гостинице. 2-3 звездочный отель не на первой линии можно найти за 200-300 евро на одного человека.

2-3 звездочный отель не на первой линии можно найти за 200-300 евро на одного человека

"В отеле в Кемере (город-курорт и административный центр одноименного района в Турции - ред.) 536 долларов на двоих. Смотрю на условия, которые здесь предлагаются: третья линия, аквапарк. То есть это не идеальный отдых. $536 на двоих - это бюджетный отдых, не идеальный. идеальный - это когда ты на первой линии, когда у тебя все включено и даже больше, когда превосходный сервис и все прихоти.. Такой отдых стоит, конечно, дороже, и это может быть там $700-800 на двух опять же", - рассказала Чигирь.

В Турции обычно отдыхают семьями. Для детей - ценовые преференции. Некоторые отели даже позволяют детям отдыхать бесплатно.

От Марокко и Египта до Болгарии и Хорватии

Летом украинцы едут в Турцию, Тунис, Марокко. Турция остается лидером благодаря сервису, отметили в компании TEZ tour. Кемер, Анталия, Бодрум - наиболее популярные курорты этой страны. Набирает популярность и Тунис. Марокко остается более дорогим отдыхом для украинцев, но их привлекает океан. В Египте летом температура воздуха прогревается до 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому некоторые украинские туристы предпочитают эту страну осенью или весной.

В Египте летом температура воздуха прогревается до 40 градусов, а иногда и выше

Греция, Испания и Италия - европейские направления, которые могут конкурировать с Турцией. Из Украины ежедневно летают чартеры на греческий остров Крит. В этом году запустили чартерные рейсы в южную часть Италии - Калабрию. Автобусные туры популярны в Болгарию, но время на дорогу не компенсируется и семь ночей тура фактически равны пяти. Также пользуются спросом Хорватия и Черногория. Здесь отдыхают преимущественно в апартаментах, а не в отелях, в отличие от Греции или Болгарии.

Почему иностранцы едут отдыхать в Украине

На отдых в Украине увеличивается спрос среди иностранцев. Популярными в этом году остаются курорты Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Спрос среди украинских туристов остался таким же, как и в прошлом году. В ближайшие два месяца там ожидается стопроцентная заполняемость. Об этом в комментарии НВ рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

В этом году более активно украинские курорты посещают туристы из Беларуси, Польши, Прибалтийских стран, Германии. Из Польши и Германии увеличилось количество рейсов в Одессу. Из Минска на курорты Азовского моря запустили поезда и прицепные вагоны.

"В Украине стало безопаснее и уже нет того негатива, который был 2-3 года назад в европейских новостях. Во-вторых, туристы, приезжавшие год - два года назад в Одессу или возле Одессы, они поняли, что здесь нормальные цены, нормальный сервис и можно отдохнуть. в Одессе они останавливаются в Затоке, некоторые едут немножко дальше, потому что такого дикого побережья, которое, например, в Одесской области, не имеют уже болгарские курорты, не говоря о турецких", - говорит Царук.

В этом году более активно украинские курорты посещают туристы из Беларуси, Польши, Прибалтийских стран, Германии.

Цены на украинском побережье конкурентоспособные по сравнению с болгарскими или румынскими курортами, отметил также он. Без питания можно найти номер от 700 гривен. Люкс или полулюкс будет стоить 900 - 1200 гривен на первой линии у моря, питание - 200-250 гривен, транспорт до места отдыха на юге страны - около 300-500 гривен. В целом, недельный отпуск на украинских курортах будет стоить от семи тысяч гривен, подытожил директор Центра развития туризма Украины.