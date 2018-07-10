Летний безвиз. Как растет количество украинских туристов в Европу в сезон отпусков

Количество людей, пересекающих границу по биометрическим паспортам, постоянно растет. Только за июнь этого года осуществлено 220 тыс. поездок гражданами Украины по безвизу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В прошлом году в первый месяц лета режимом без виз воспользовались 100 тыс. граждан Украины. Такие данные обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Туристический сезон

По количеству пересечений на автомобиле - чаще всего украинцы въезжают в Европу по биометрическим паспортам через Польшу. На втором месте - Венгрия, на третьем - Румыния, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ежедневно безвизовым режимом пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев

По его словам, треть украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом, в Европу добирались самолетами. Однако по количеству пересечений - это еще не предел, подчеркнул Слободян.

"Причин тому две. Первая - это активизация туристического сезона. Во-вторых, у граждан Украины, которые пользовались паспортами старого образца с проставленными визами, закончились сроки действия этих виз, поэтому они извлекают те паспорта, которые получили в прошлом году и следуют за границу без каких-либо отметок", - рассказал Слободян.

С началом безвизового режима популярность автобусных туров в Европу выросла почти втрое. В дороге украинцы могут посетить несколько стран за 200-300 евро, рассказал директор сети турагентств Поехали с нами Олег Кулик.

Для пляжного отдыха популярными среди граждан Украины всегда были Испания, Греция, Италия. Еще сезон не закончился, однако туры в Испанию по продажам заняли третье место после любимых для украинцев Египта и Турции, сообщил Кулик.

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В 2017 году Испания занимала шестое место по уровню популярности среди туристов. По турам в Грецию подобного роста турагентства не наблюдают. Однако к середине лета уже продано такое же количество туров, как за весь прошлый сезон.

"Если говорить об Италии, то в прошлом году она занимала у нас 11 позицию, а в этом - уже 6. Если в Грецию всегда летали туристы, то в Италию крайне редко. Количество чартеров было невысоким на рынке. В этом году констатируем, что туроператоры увеличили количество направлений в Италию", - отметил владелец турагентства.

Пакетные туры

Сейчас объемы выездного туризма выросли на 20-25%. Такая тенденция будет зависеть только от финансового состояния украинцев и стабильности национальной валюты, заявил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Туры в Испанию заняли третье место после Египта и Турции

По его словам, пакетные туры на европейские пляжи привлекательны для украинцев. Из-за отсутствия достаточного количества лоукостов, пакетные туры выгоднее, чем самостоятельная поездка, добавил Царук.

"Ниже по стоимости тура - это Греция, некоторые курорты Испании, но не Коста-Брава, потому что туда туры дорогие. Аликанте - хорошее направление. Цены на такие туры - от 650 до 1200 евро за неделю", - рассказал Царук.

С начала действия безвиза с 11 июня 2017 года по конец июня этого года зафиксировано 21 млн пересечений границы ЕС украинцами. Это на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.