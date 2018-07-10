10 июля 2018, вторник

Летний безвиз. Как растет количество украинских туристов в Европу в сезон отпусков

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Аликанте - курорт Испании, куда туроператоры предлагают относительно недорогие пакетные туры
ilovemar / flickr

Аликанте - курорт Испании, куда туроператоры предлагают относительно недорогие пакетные туры

Количество людей, пересекающих границу по биометрическим паспортам, постоянно растет. Только за июнь этого года осуществлено 220 тыс. поездок гражданами Украины по безвизу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В прошлом году в первый месяц лета режимом без виз воспользовались 100 тыс. граждан Украины. Такие данные обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Туристический сезон

По количеству пересечений на автомобиле - чаще всего украинцы въезжают в Европу по биометрическим паспортам через Польшу. На втором месте - Венгрия, на третьем - Румыния, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ежедневно безвизовым режимом пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев

По его словам, треть украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом, в Европу добирались самолетами. Однако по количеству пересечений - это еще не предел, подчеркнул Слободян.

"Причин тому две. Первая - это активизация туристического сезона. Во-вторых, у граждан Украины, которые пользовались паспортами старого образца с проставленными визами, закончились сроки действия этих виз, поэтому они извлекают те паспорта, которые получили в прошлом году и следуют за границу без каких-либо отметок", - рассказал Слободян.

С началом безвизового режима популярность автобусных туров в Европу выросла почти втрое. В дороге украинцы могут посетить несколько стран за 200-300 евро, рассказал директор сети турагентств Поехали с нами Олег Кулик.

Для пляжного отдыха популярными среди граждан Украины всегда были Испания, Греция, Италия. Еще сезон не закончился, однако туры в Испанию по продажам заняли третье место после любимых для украинцев Египта и Турции, сообщил Кулик.

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В 2017 году Испания занимала шестое место по уровню популярности среди туристов. По турам в Грецию подобного роста турагентства не наблюдают. Однако к середине лета уже продано такое же количество туров, как за весь прошлый сезон.

"Если говорить об Италии, то в прошлом году она занимала у нас 11 позицию, а в этом - уже 6. Если в Грецию всегда летали туристы, то в Италию крайне редко. Количество чартеров было невысоким на рынке. В этом году констатируем, что туроператоры увеличили количество направлений в Италию", - отметил владелец турагентства.

Пакетные туры

Сейчас объемы выездного туризма выросли на 20-25%. Такая тенденция будет зависеть только от финансового состояния украинцев и стабильности национальной валюты, заявил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Туры в Испанию заняли третье место после Египта и Турции

По его словам, пакетные туры на европейские пляжи привлекательны для украинцев. Из-за отсутствия достаточного количества лоукостов, пакетные туры выгоднее, чем самостоятельная поездка, добавил Царук.

"Ниже по стоимости тура - это Греция, некоторые курорты Испании, но не Коста-Брава, потому что туда туры дорогие. Аликанте - хорошее направление. Цены на такие туры - от 650 до 1200 евро за неделю", - рассказал Царук.

С начала действия безвиза с 11 июня 2017 года по конец июня этого года зафиксировано 21 млн пересечений границы ЕС украинцами. Это на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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