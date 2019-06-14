Летние корпоративные мероприятия и вкусные фуд-тренды 2019
2019 год — это период, когда количество летних корпоративов уже давно не уступает количеству зимних. Руководитель проекта La Famiglia Catering Ольга Масловская поделилась экспертным мнением об актуальных food-тенденциях и качественной организации летних ивентов.
Теплое солнце, свежий воздух, захватывающий team building и, конечно, вкусная, свежеприготовленная еда — то, что нужно, чтобы взбодрить команду и мотивировать на новые свершения. Переняв положительный опыт у западных коллег, украинские компании не упускают возможности посоревноваться в крутизне летних корпоративов. Ведь преимуществ летнего сезона действительно не счесть:
— Во-первых, продолжительность дня. Собираться можно с самого утра и, комбинируя разного рода развлечения на свежем воздухе, заканчивать мероприятие поздним ужином.
— Дети! Летний корпоратив — идеальная возможность отдыхать вместе с детьми, не нарушая ничью зону комфорта. В рамках кейтеринга можно организовать целую kids zone — станции с любимым домашним мороженым, кулинарные мастер-классы по приготовлению бургеров и пиццы, аттракционы сладкой ваты и лимонад-бары.
— Выбор локаций летом максимально обширный. От rooftop-вечеринок до пикников. В черте города лучше всего можно воплотить идею rooftop-вечеринки. Вечеринка на крыше — это стильное и незабываемое мероприятие. Если штат компании действительно большой — стоит рассмотреть open air-зоны со всей необходимой инфраструктурой. Например, парки Пирогово, Феофания, Киевская Русь.
— Конечно, летом особенно актуальна интерактивная составляющая, возможность получить новый опыт, познакомиться с кулинарными традициями разных культур. Специально для гостей мы устраиваем большое количество мастер-классов и дегустаций. Подобные мероприятия удовлетворят любопытство и жажду знаний, побуждая гостей делится впечатлениями с друзьями и коллегами.
Вот что мы предлагаем вам летом 2019:
— Американская станция: ребра и пастрами
Идеально маринованные говяжьи и свиные ребрышки запекаются прямо в присутствии гостей на мангале в соусе барбекю. Примечательно, что ребра маринуются от 5-ти до 9-ти дней, благодаря чему готовое мясо просто тает во рту. Кроме особых ребер и пастрами собственного приготовления, еще одним вкусным решением может стать станция американских бургеров с pulled pork. Свинина для таких бургеров будет предварительно протушиваться в соусе около 8−9 часов, а сами булочки выпекаются специально под мероприятие.
— Bowl-станция
Традиционный салат-бар никогда не выйдет из моды, но к новому сезону мы дополнили привычную идею особенно модным bowl-форматом. Основу блюда каждый гость выберет себе на свой вкус: лапша удон, пшеничная или фунчоза смешиваются в боули вместе с другими ингредиентами, которые гости выбирают сами. То есть у каждого гостя есть возможность создать свой боул: мясной, с морепродуктами, веганский, в котором будут представлены несколько видов хумус и фалафель. Рецепт прост: создавайте на месте интересную комбинацию, заправляйте соусом, смешивайте и наслаждайтесь!
Если же вы — неисправимый консерватор и не представляете мероприятие без традиционного салата и избытка свежих фруктов — вам понравится наша новая опция, разработанная специально для подачи фруктов и овощей — FLY bar. В подвешенном виде вас будут ожидать рожки, в которых можно создавать комбинации на любой вкус.
— Гавайский поке-бар
В новом сезоне мы предлагаем изменить привычный устричный бар на более интересную станцию — поке-бар. Самые разнообразные виды морепродуктов вам подадут, предварительно замариновав в специях и нарезав крупными кубиками, с ассорти различных соусов и дрессингов. В качестве основы блюда — рис. Сочетаний может быть очень много, а сохранение продуктов обеспечат большие формы изо льда, в которых они содержатся.
— Ice Cream-бар
Кроме известных вкусов любимого лакомства, мы, в La Famiglia Catering, предлагаем совершенно новые сочетания! Только представьте: мороженое из белых грибов, мороженое с авокадо, сорбет со вкусом трюфеля, огуречный сорбет, сорбет из вина или мороженое со вкусом виски. А также самый козырный тренд этого года — фиалковое мороженое.
— Bubbly bar & Co.
Отдельного внимания заслуживает барная история. Станция с лимонадом, bubbly бар и spritz-bar лучших аперитивов. Просекко с сорбетом манго, различные вариации на классический коктейль Aperol и многие другие не менее интересные напитки. В жаркую погоду — однозначный must have на Западе в любом формате.
— Art of Cutting и марсельский суп «Буйабес»
В этом сезоне мы адаптировали под catering популярный формат Art of Cutting. Уникальный процесс обработки большой океанической рыбы на открытой кухне. По предварительному заказу специально для мероприятия будет выловлена любая, желательно вами, рыба. После собственно обработки прямо «из-под ножа» гостям приготовят сашими, поке, тартары и другие закуски.
Марсельский суп «Буйабес» интересен тем, что за процессом его приготовления можно наблюдать прямо во время мероприятия. Бульон для этого супа варится из более чем 10-ти видов морской рыбы, с добавлением морепродуктов и прованских специй.
Мы возьмем на себя все организационные моменты и сделаем так, чтобы вы остались довольны результатом! Все, что от вас требуется, просто связаться с нами для предварительного просчета мероприятия. Мы составим для вас меню, проведем дегустацию и осуществим вашу мечту об идеальном празднике.