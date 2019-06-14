Летние корпоративные мероприятия и вкусные фуд-тренды 2019 14 июня, 10:54 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською La Famiglia Catering Экспертное мнение Ольги Масловской об актуальных food-тенденциях La Famiglia Catering

2019 год — это период, когда количество летних корпоративов уже давно не уступает количеству зимних. Руководитель проекта La Famiglia Catering Ольга Масловская поделилась экспертным мнением об актуальных food-тенденциях и качественной организации летних ивентов.

Теплое солнце, свежий воздух, захватывающий team building и, конечно, вкусная, свежеприготовленная еда — то, что нужно, чтобы взбодрить команду и мотивировать на новые свершения. Переняв положительный опыт у западных коллег, украинские компании не упускают возможности посоревноваться в крутизне летних корпоративов. Ведь преимуществ летнего сезона действительно не счесть:

В новом сезоне мы предлагаем изменить привычный устричный бар на более интересную станцию — поке-бар

— Во-первых, продолжительность дня. Собираться можно с самого утра и, комбинируя разного рода развлечения на свежем воздухе, заканчивать мероприятие поздним ужином.



— Дети! Летний корпоратив — идеальная возможность отдыхать вместе с детьми, не нарушая ничью зону комфорта. В рамках кейтеринга можно организовать целую kids zone — станции с любимым домашним мороженым, кулинарные мастер-классы по приготовлению бургеров и пиццы, аттракционы сладкой ваты и лимонад-бары.

— Выбор локаций летом максимально обширный. От rooftop-вечеринок до пикников. В черте города лучше всего можно воплотить идею rooftop-вечеринки. Вечеринка на крыше — это стильное и незабываемое мероприятие. Если штат компании действительно большой — стоит рассмотреть open air-зоны со всей необходимой инфраструктурой. Например, парки Пирогово, Феофания, Киевская Русь.

— Конечно, летом особенно актуальна интерактивная составляющая, возможность получить новый опыт, познакомиться с кулинарными традициями разных культур. Специально для гостей мы устраиваем большое количество мастер-классов и дегустаций. Подобные мероприятия удовлетворят любопытство и жажду знаний, побуждая гостей делится впечатлениями с друзьями и коллегами.

Вот что мы предлагаем вам летом 2019:

— Американская станция: ребра и пастрами

Идеально маринованные говяжьи и свиные ребрышки запекаются прямо в присутствии гостей на мангале в соусе барбекю. Примечательно, что ребра маринуются от 5-ти до 9-ти дней, благодаря чему готовое мясо просто тает во рту. Кроме особых ребер и пастрами собственного приготовления, еще одним вкусным решением может стать станция американских бургеров с pulled pork. Свинина для таких бургеров будет предварительно протушиваться в соусе около 8−9 часов, а сами булочки выпекаются специально под мероприятие.

— Bowl-станция

Традиционный салат-бар никогда не выйдет из моды, но к новому сезону мы дополнили привычную идею особенно модным bowl-форматом. Основу блюда каждый гость выберет себе на свой вкус: лапша удон, пшеничная или фунчоза смешиваются в боули вместе с другими ингредиентами, которые гости выбирают сами. То есть у каждого гостя есть возможность создать свой боул: мясной, с морепродуктами, веганский, в котором будут представлены несколько видов хумус и фалафель. Рецепт прост: создавайте на месте интересную комбинацию, заправляйте соусом, смешивайте и наслаждайтесь!

Если же вы — неисправимый консерватор и не представляете мероприятие без традиционного салата и избытка свежих фруктов — вам понравится наша новая опция, разработанная специально для подачи фруктов и овощей — FLY bar. В подвешенном виде вас будут ожидать рожки, в которых можно создавать комбинации на любой вкус.

— Гавайский поке-бар

В новом сезоне мы предлагаем изменить привычный устричный бар на более интересную станцию — поке-бар. Самые разнообразные виды морепродуктов вам подадут, предварительно замариновав в специях и нарезав крупными кубиками, с ассорти различных соусов и дрессингов. В качестве основы блюда — рис. Сочетаний может быть очень много, а сохранение продуктов обеспечат большие формы изо льда, в которых они содержатся.

— Ice Cream-бар

Кроме известных вкусов любимого лакомства, мы, в La Famiglia Catering, предлагаем совершенно новые сочетания! Только представьте: мороженое из белых грибов, мороженое с авокадо, сорбет со вкусом трюфеля, огуречный сорбет, сорбет из вина или мороженое со вкусом виски. А также самый козырный тренд этого года — фиалковое мороженое.

— Bubbly bar & Co.

Отдельного внимания заслуживает барная история. Станция с лимонадом, bubbly бар и spritz-bar лучших аперитивов. Просекко с сорбетом манго, различные вариации на классический коктейль Aperol и многие другие не менее интересные напитки. В жаркую погоду — однозначный must have на Западе в любом формате.

— Art of Cutting и марсельский суп «Буйабес»

В этом сезоне мы адаптировали под catering популярный формат Art of Cutting. Уникальный процесс обработки большой океанической рыбы на открытой кухне. По предварительному заказу специально для мероприятия будет выловлена ​​любая, желательно вами, рыба. После собственно обработки прямо «из-под ножа» гостям приготовят сашими, поке, тартары и другие закуски.

Марсельский суп «Буйабес» интересен тем, что за процессом его приготовления можно наблюдать прямо во время мероприятия. Бульон для этого супа варится из более чем 10-ти видов морской рыбы, с добавлением морепродуктов и прованских специй.

Мы возьмем на себя все организационные моменты и сделаем так, чтобы вы остались довольны результатом! Все, что от вас требуется, просто связаться с нами для предварительного просчета мероприятия. Мы составим для вас меню, проведем дегустацию и осуществим вашу мечту об идеальном празднике.