Рекомендовано Минобразования. Учебный год 2022−2023 в Украине закончится летом: когда дети уйдут на каникулы
Учебный год 2022−2023 в Украине (Фото:unguryanu/depositphotos)
В Украине учебный год обычно начинается 1 сентября и заканчивается в мае следующего года. Однако во время войны Украина испытала разрушение объектов критической инфраструктуры, поэтому есть проблемы с отоплением и поставкой электроэнергии, что влияет на весь учебный процесс.
Школьные каникулы 2022-2023: даты
Несмотря на войну в Украине, школьников в этом учебном году ждут стандартные четырехкратные каникулы:
- осенние – от 24 до 30 октября;
- рождественские или зимние – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
- весенние каникулы или пасхальные – от 27 марта до 2 апреля;
- летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.
Это рекомендованные Минобразования даты, однако каждое учебное заведение самостоятельно решает, когда проводить каникулы, в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации и безопасности в регионе.
Когда в Украине закончится учебный год 2023
Отметим, что в части третьей статьи 10 Закона Украины О полном общем среднем образовании указано, что учебный год имеет продолжаться не менее 175 учебных дней. Однако в условиях военного положения действие этого положения останавливается. Продолжительность учебного года, дата его начала и/или окончания во время военного состояния теперь определяются Кабинетом Министров Украины.
Постановлением Кабинета Министров Украины определена продолжительность учебного года во время правового режима военного положения. Таким образом, учебный год 2022-2023 годов закончится 30 июня 2023 года.
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