В зависимости от области. Когда начинаются летние каникулы 2022 27 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською На временно оккупированных территориях учебный год закончился в первых числах мая (Фото:ivan aleksic / unsplash)

Из-за полномасштабного вторжения и сбоев в учебном процессе школы самостоятельно определяют, когда дети уйдут на каникулы.

Война России против Украины — главные события 27 мая

После начала войны россии в Украине обучение остановилось практически во всех школах с последующим возобновлением в онлайн-формате. 1 апреля, через месяц после начала вторжения, Минобразования утвердило методические рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года.

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Согласно приказу в пределах автономии заведения общего среднего образования самостоятельно определяют день завершения образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. В большинстве случаев решение о дате начала каникул общее для области:

в Херсонской области из-за временной оккупации обучение завершилось 30 апреля

в Запорожской области, в Бердянском, Мелитопольском, Пологовском и Васильевском районах учебный год завершился 2 мая из-за временной оккупации

в Киевской, по рекомендациям МОН, каникулы начинаются с 1 июня 2022 года

в Черкасской, Днепровской, Житомирской, части Одесской областях - с 28 мая

в Черниговской, Винницкой, Харьковской областях - с 4 июня

во Львовской области половина школ завершили обучение в конце мая, остальные завершат в середине июня.

Напомним, ЗНО в 2022 году отменили, заменив его Национальным мультипредметным тестом, состоящим из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины. Тест можно сдать в 20 областях Украины, выбрав удобный пункт, и в специально оборудованных компьютерных центрах 23 стран.



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