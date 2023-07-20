Летнее оздоровление детей: стало известно, сколько украинцев уже получили по 14 тысяч гривен 20 июля, 17:44 Почти 1 тысяча детей получили по 14 тыс грн на летнее оздоровление (Фото:ОО Смарт образование)

Почти 1 тысяча украинских детей получили по 14 тысяч гривен на летнее оздоровление.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В рамках программы деньги получила уже почти тысяча детей

В Украине продолжается программа єОздоровлення, в рамках которой на детей из малообеспеченных семей определенных категорий предоставляют 14 165 грн на отдых и оздоровление.

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По состоянию на конец июня (за месяц существования программы) средства на оздоровление получили родители почти 1 тысяча детей.

По словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, уже вскоре аналогичный подход «деньги ходят за ребенком», то есть предоставление средств непосредственно людям, будет применен и к другим социальным пособиям, где сейчас государство или местные органы власти еще финансируют учреждения.

Кто может получить деньги на оздоровление

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Если в перечне льготников отсутствуют данные о вашем ребенке, то можно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины для постановки на учет детей для получения статуса «Ребенок из многодетной семьи».

Как получить помощь

Механизм получения средств:

1.Вы получите оповещение через Дію или вас уведомят органы социальной защиты.

2.Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов.

3.Ожидать зачисления средств на счет.

4.После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в раздел «Поиск заведения».

5.Необходимо поставить галочку возле «є-Оздоровлення (для владельцев специальных банковских счетов)» и нажать кнопку «Искать».

6.Выберите заведение из перечня, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите «Подать заявку».

7.Указав свои персональные данные нажмите кнопку «Проверить в списке».

8.Укажите данные о ребенке, которого хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку.

9.Проверив указанные данные нажмите «Подать заявку».

10.Прибыть в заведение в определенную дату.

11.Оплатить путевку карточкой полученной в ПриватБанке.