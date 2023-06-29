Летний отдых детей: кто и как может получить от государства 14 тысяч гривен
Украинские семьи смогут получить деньги на оздоровление детей летом (Фото:freepik.com)
Украинские семьи могут получить 14 165 гривен на оздоровление детей в летний период.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Детский лагерь можно выбрать самому
В Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха.
Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.
«Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить средства, родителям (или лицам, которые их заменяют) достаточно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка», — пояснили в Минсоцполитики.
Кто может получить деньги на оздоровление
Рассчитывать на помощь могут:
— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;
— дети с инвалидностью;
— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.
Как получить помощь
1.Вы получите оповещение через Дію или вас уведомят органы социальной защиты.
2.Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов.
3.Ожидать зачисления средств на счет.
4.После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в раздел «Поиск заведения».
5.Необходимо поставить галочку возле «е-Оздоровление (для владельцев специальных банковских счетов)» и нажать кнопку «Искать».
6.Выберите заведение из перечня, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите «Подать заявку».
7.Указав свои персональные данные нажмите кнопку «Проверить в списке».
8.Укажите данные о ребенке, которого хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку.
9.Проверив указанные данные нажмите «Подать заявку».
10.Прибыть в заведение в определенную дату.
11.Оплатить путевку карточкой полученной в ПриватБанк.