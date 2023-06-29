Летний отдых детей: кто и как может получить от государства 14 тысяч гривен 29 июня, 10:04 Украинские семьи смогут получить деньги на оздоровление детей летом (Фото:freepik.com)

Украинские семьи могут получить 14 165 гривен на оздоровление детей в летний период.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Детский лагерь можно выбрать самому

В Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха.

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Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

«Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить средства, родителям (или лицам, которые их заменяют) достаточно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка», — пояснили в Минсоцполитики.

Кто может получить деньги на оздоровление

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Как получить помощь

1.Вы получите оповещение через Дію или вас уведомят органы социальной защиты.

2.Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов.

3.Ожидать зачисления средств на счет.

4.После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в раздел «Поиск заведения».

5.Необходимо поставить галочку возле «е-Оздоровление (для владельцев специальных банковских счетов)» и нажать кнопку «Искать».

6.Выберите заведение из перечня, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите «Подать заявку».

7.Указав свои персональные данные нажмите кнопку «Проверить в списке».

8.Укажите данные о ребенке, которого хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку.

9.Проверив указанные данные нажмите «Подать заявку».

10.Прибыть в заведение в определенную дату.

11.Оплатить путевку карточкой полученной в ПриватБанк.